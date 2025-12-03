Gabriele Gravina è l’inguaribile ottimista per il Mondiale, ma la qualità del nostro calcio dov’è? Il presidente Figc risponde a Zazzaroni su tutto, dalle proprietà straniere agli arbitri

L’ottimismo e la serenità non mancano a Gabriele Gravina. Lo ha ribadito lo stesso presidente Figc nell’intervista rilasciata a Ivan Zazzaroni. “A marzo non manca molto e dopo l’inverno c’è sempre la primavera”, e quindi i playoff contro l’Irlanda del Nord e poi, auspicabilmente, contro una tra Bosnia e Galles. “L’obiettivo è alla portata. Rimbocchiamoci le maniche, impegniamoci tutti insieme. E dico tutti”. Forse i suoi avversari, chiede il direttore del Corriere dello sport, sono meno pronti a remare verso la meta? “È innegabile che qualcuno viva la Nazionale come un fastidio”. A chi si riferisce Gravina? Dall’atteggiamento dei calciatori potrebbero essere loro l’obiettivo della dichiarazione. Su questo il presidente non dà ulteriori spiegazioni. I problemi, nel calcio italiano, ci sono. Ma per una volta è Gravina che chiede: quali sono? Zazzaroni elenca: “I giovani non giocano, gli stranieri in campo sono sempre di più, gli investimenti nei vivai e nelle infrastrutture sono un miraggio e le proprietà estere hanno colonizzato il nostro calcio mettendo un impegno emotivo e politico limitato”. Queste ultime, però, “i soldi li mettono”, i proprietari stranieri “sono tra i pochi che trasformano le risorse in capitale, dando ossigeno al sistema. Per me le cause sono anche altre”, e cioè il clima che si crea dopo ogni partita dell’Italia. “Ogni volta che la Nazionale commette un passo falso, immediatamente c’è l’indignazione popolare e si chiedono le teste. Ci sto, è il gioco dei tifosi. Ma noi continuiamo a cercare colpevoli senza renderci conto che la Figc non può imporre certe cose, ma soltanto sensibilizzare”, prosegue ancora Gravina. Tra le norme finalizzate c’è quella che “permette di scorporare dal numeratore dell’indicatore del costo del lavoro allargato gli ammortamenti e gli stipendi degli Under 23 italiani”, quindi i giovani che possono aspirare alla Nazionale pesano meno a bilancio. Eppure sono solo 97 i convocabili, su 20 club. “Vi rendete conto?”.