Ha ragione Ziliani: al posto di Gravina in Figc serve Ranieri. E con Sir Claudio anche Maldini, Del Piero e Baggio. Perché “il tempo della vergogna è finito”

Tra i critici più duri con Gravina c’è senza dubbio Paolo Ziliani. Sul Fatto Quotidiano i suoi attacchi sono piuttosto frequenti. L’ultimo riguarda il ruolo di presidente della Federazione: “Ma è mai possibile che a nessuno, mentre il carrozzone del calcio italiano precipita nel baratro, venga in mente di commissariare la Figc, azzerare tutto e chiedere a Claudio Ranieri, 74 anni, una vita spesa nel calcio prima come giocatore, poi come allenatore e ora come dirigente, l'uomo che ha firmato l'impresa delle imprese della storia del calcio portando il Leicester a vincere il titolo nella Premier League inglese, è mai possibile - dicevo - che a nessuno venga in mente di chiedere a Ranieri di diventare il nuovo presidente della Federazione?”. Potrebbe essere Sir Claudio l’uomo giusto per rilanciare la Nazionale, sempre conservando la speranza per la fase finale americana nel 2026? Gennaro Gattuso ha ancora i playoff da giocare: prima l’Irlanda del Nord e poi (auspicabilmente) una tra Galles e Bosnia. Ranieri, prosegue Ziliani, considererebbe il calcio “lui sì un bene comune da proteggere e difendere, da curare e rilanciare come la sua importante storia pretende; non come il presidente di oggi, Gabriele Gravina, quello che si aumentò lo stipendio da 36 mila a 240 mila euro giustificandolo con l'indefesso lavoro compiuto nell'interesse della Nazionale, una nazionale che per la seconda volta sotto di lui rischia di non andare a un Mondiale in cui vedremo all'opera Uzbekistan, Curaçao e Capo Verde”. L'impegno di Ranieri con la Roma è noto, difficile che possa rinunciarci. Come dirigente, però, il primo vero colpo è stato Gian Piero Gasperini, forse il miglior allenatore italiano. Alla guida della federazione porterebbe molto, sia in termini di valori umani (ma non scadiamo facilmente nella retorica) sia come valori sportivi: la scalata dei giallorossi della scorsa stagione dimostra che la "cura Ranieri" è ancora efficace.