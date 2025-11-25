L’assurda storia delle alette laterali che la FIM vuole bandire a fine stagione: Aprilia comincia a far paura in questa MotoGP?

La vicenda è interessante per i tempi e i modi in cui si è sviluppata: Aprilia ha cominciato a montare questi spoiler a giugno, tra il GP di Gran Bretagna a Silverstone e quello d’Olanda ad Assen, eppure la richiesta di rimozione è arrivata sei mesi più tardi. Anzi, per la verità è arrivata dopo tre vittorie nelle ultime quattro gare e a fine test, quando il prototipo della moto 2026 era già in pista e in fase avanzata di collaudo.



Tutto relativamente normale se non fosse per un paio di incongruenze. La prima: a fare richiesta per la rimozione delle ali non è stato un altro costruttore, cosa che avrebbe avuto il suo motivo d’essere, bensì la FIM, che da una parte sembra arrivata troppo tardi per essere davvero credibile sulla questione di sicurezza (dopo sei mesi senza incidenti legati alle ali) e dall’altra ha presentato questa mozione in tutta fretta a fine test.



La seconda, invece, è sotto gli occhi di tutti. Se le ali laterali non hanno ancora prodotto danni, limitandosi a staccarsi dalla carena quando il pilota sale o scende dalla moto in maniera maldestra in pit lane, gli abbassatori sono stati una delle cause più frequenti di incidenti di questa MotoGP: non si sgancia e arrivi lungo, non si aggancia e resti fermo in partenza. Lo stesso in gara, perché se la moto resta abbassata ti devi ritirare, se non scende più rischi di buttare via una gara. Praticamente ogni piccolo malfunzionamento di questo dispositivo - che, ricordiamolo, è ad attuazione meccanica solo per aggirare il regolamento - rischia di creare dei danni, eppure è lì e rimarrà sulle moto fino al 2027. Certo, la fase della partenza con le moto che si acquattano tutte assieme come fossero felini pronti ad assalire la preda ha un che di romantico. Eppure non basta questa immagine a giustificare il rischio e di certo non è per questo che gli abbassatori sono ancora in uso.



Sta di fatto che questa storia è solo all’inizio. La sensazione, almeno la nostra, è che Aprilia e Honda riusciranno a tenere queste appendici per il 2026 e vi dovranno rinunciare con l’introduzione del prossimo regolamento tecnico. Il fatto che (per ora) si stia discutendo del regolamento e non delle vacanze dei piloti è positivo, magari Dorna sta cercando il modo di rendere il campionato interessante anche quando le moto non sono in pista sulla falsariga di quello che succede in Formula 1. Magari invece a Noale dovrebbero aprire una bottiglia sotto la scrivania, perché a pensare male si potrebbe ipotizzare che queste tre vittorie di fine stagione abbiano agitato le acque.