Sì, Carmelo Ezpeleta ha “curato” l’astinenza da MotoGP con la Formula1. E ha pure una pazza idea…

“Sarebbe un esempio – ha detto a DAZN Spagna - di ciò che Liberty Media può fare. Non con noi qui a Las Vegas, perché purtroppo non possiamo correre qui, ma è incredibile come capiscano tutto ciò che riguarda l’appeal delle corse: conoscono molto bene l'intrattenimento e penso che noi abbiamo uno sport fantastico, che con il loro aiuto diventerà ancora migliore”. Il loro aiuto, quindi, e qualche idea matta. Che, se strutturata e pianificata nella sua realizzazione, sarebbe tutt’altro che matta.

“Noi non avremmo problemi a correre su circuiti cittadini – ha aggiunto il grande capo di Dorna - L'unica cosa di cui abbiamo bisogno sono le vie di fuga. È difficile averle ovunque, ma ci sono alcuni circuiti cittadini utilizzati dalla Formula 1 che potremmo anche utilizzare. Ciò che per noi è imprescindibile, però, è la sicurezza. Quando abbiamo iniziato nel 1992, il nostro impegno era migliorare la sicurezza e ci siamo riusciti e questo è un aspetto su cui non scenderemo a compromessi. Tuttavia, Mandalika, ad esempio, è teoricamente un circuito cittadino. Questo significa che se c'è una pista lungo le arterie viarie, ma con vie di fuga adeguate, siamo assolutamente favorevoli alla possibilità di correrci".