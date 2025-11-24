Gigi Dall’Igna a Marc Marquez: “Te non fai mai c*gare”. Non solo la grande festa di Cervera, il patto con Alex e “i due mesi di Bagnaia”…

Un qualcosa che s’è concluso proprio nello scorso fine settimana, con una festa unica e senza precedenti, in cui i due fratelli sono saliti sul palco della piccola cittadina che li ha visti crescere per ribadire che “uno è campione e l’altro vice solo perché può esserci un campione solo”. Uniti in tutto, insomma, soprattutto adesso che le cose girano nella maniera migliore e il ricordo degli anni difficili è definitivamente messo alle spalle. “Quest’anno ho lottato contro tante cose, ma prima di tutto ho lottato contro me stesso – racconta ancora Marc – Sono un Marc differente, ma non vuol dire che sia migliore perché anche il vecchio Marc è stato vincente: siamo lo stesso Marc con differenti punti di forza. Ora ho un braccio diverso, una condizione fisica diversa, una mentalità diversa. Non posso guidare nello stesso modo in cui guidavo nel 2013. Per me il GP più importante è stato il Qatar: arrivavo dal grosso errore e i 37 punti fatti a Losai, su un circuito difficile per me, sono stati importanti perché è li che ho realizzato che poteva essere il mio anno. L’infortunio di adesso? Sto bene, sono felice. I dottori sono felici del recupero e questa è la cosa più importante. Il nuovo infortunio non ha condizionato le lesioni precedenti del braccio e il fatto che abbiamo tutto l’inverno davanti ha aiutato i medici, i fisioterapisti e me a programmare il recupero con massima pazienza. Ovviamente non è arrivato nel momento migliore, perché era il momento della festa, ma è arrivato a campionato già chiuso e quindi non ha pesato”.

Tempo per recuperare, quindi. Ma anche tempo per metabolizzare. Insomma, tempo da battere in pista, ma da considerare alleato sempre quando non si sta sopra una moto. Con Marc Marquez che sembra avere un consiglio – proprio a proposito di tempo – da dare anche al suo compagno di squadra, Pecco Bagnaia. “Abbiamo bisogno che Pecco torni al suo livello sulla moto – ha concluso Marc – È molto sensibile in sella e può aiutarci molto per il futuro. Per me Pecco non ha perso la sua velocità: è lì e si è vista in alcune prove e alcuni GP, come a Motegi dove ha preso 37 punti e io non sono stato in grado di avvicinarmi a lui. Delle volte anche solo due mesi bastano per resettare tutte le sensazioni: dicembre e gennaio saranno i mesi perfetti per Pecco per staccare e ripresentarsi pronto in Malesia”.