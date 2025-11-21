MotoGP: la classifica dei crash del 2025? Alex Marquez ha fatto il Marc, ma come Johann Zarco nessuno. Mentre Pecco Bagnaia…

Cosa che, invece, non ha di sicuro potuto fare Joan Mir, quinto con 22 crash che si aggiungono a una serie infinita di sfortunati ritiri. Appena fuori dalla “top 5” c’è, invece, Pedro Acosta, seguito da altri due che in questa stagione hanno dimostrato di volerci (e saperci) provare anche oltre le difficoltà e i limiti tecnici: Marco Bezzecchi (19) e Fermin Aldeguer (17). E nella parte bassa? Da un lato c’è chi è caduto pochissimo perchè pochissime sono state le occasioni in pista; dall’altro c’è un Fabio Di Giannantonio che, con soli cinque incidenti, è il pilota che è caduto di meno rapportando i crash al vero tempo passato in pista (Luca Marini ha saltato ben tre gare).

L’altro numero che salta all’occhio è quello di Pecco Bagnaia: il pilota Ducati ha accumulato relativamente poche cadute, undici nella stagione, ma proprio questa parsimonia nel finire a terra non si è tradotta in abbastanza punti. Al contrario, Bagnaia ha vissuto un’annata tremenda e la paradossale considerazione che si po’ arrivare a fare racconta tanto sul pilota italiano: è uno che non sceglierà mai la strada dell’aggressività fuori controllo. Significa che non è un pilota capace di buttare il cuore oltre l’ostacolo? Sicuramente no, ma significa, piuttosto, che Bagnaia non è (giustamente, ndr) tipo da rischi inutili quando le sensazioni avute sulla moto gli hanno già reso chiaro che il potenziale non è quello necessario per lottare nelle posizioni di vertice.