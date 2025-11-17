Chi è Diogo Moreira, world champion Moto2 con ItalTrans? Le sportellate al Ranch con Vale, gli allenamenti con Marquez e le prime volte con Barros: il Brasile ha un nuovo re

Nel frattempo, tutto il Motomondiale s’era accorto di lui, compreso quel Valentino Rossi che lo ha voluto alla 100Km dei Campioni (con tanto di sportellate rifilate a chiunque come un veterano) e Marc Marquez che se l’è preso sotto la sua ala, invitandolo spesso ai suoi allenamenti con il fratello Alex. Un predestinato, insomma. E pure uno che ha saputo rispondere “presente” alla prima vera chiamata verso la gloria. Che è arrivata ieri, in una Valencia che aveva ancora l’ultima sentenza da emettere. Il 2025 è stato l’anno della consacrazione: Diogo ha ottenuto quattro vittorie e numerosi podi, centrando una rimonta storica dopo essere stato in svantaggio di 61 punti.

Non avrà tempo, però, di vestire il numero 1 e, probabilmente, neanche di ritrovare quel numero 10 che aveva scelto nel Motomondiale come tributo a Pelè (visto che è già sul cupolino della Honda di Luca Marini). “C'è ancora molta strada da fare prima che io sia il Pelé delle moto – ha tagliato corto ieri, con gli occhi ancora pieni dell’impresa appena fatta - Abbiamo vinto un campionato e credo quattro gare, se non sbaglio, in Moto2. Ma, beh, ce l'abbiamo fatta. È bello avere un campione del mondo brasiliano, quindi penso che la gente sarà molto felice, di sicuro, e non posso che ringraziare tutti a cominciare dalla meravigliosa squadra che è ItalTrans. In particolare, però, voglio ringraziare mio padre: siamo arrivati in Spagna quando io non avevo ancora tredici anni, da soli: lui e io. La mia famiglia ha dedicato tutto a me e questo, adesso, è per loro”.