“Fossi Ducati non dormirei tranquillo”: Carlo Pernat a fuoco su Marc Marquez, i sogni di Honda, Aprilia, il mercato e “questa MotoGP in cui conta la narrazione”

Stai parlando da pensionato che s’è messo l’anima in pace?

L’anima in pace l’ho sempre avuta, però non mi sento un pensionato. Mettiamola così: sono un diversamente impegnato e ho un po’ più tempo anche per guardarmi indietro, ripensare e raccontare.

Scherzi a parte, come stai?

L’enfisema è lì e nessuno me lo toglie. Però mi sto curando, sto cercando di fare una vita più accorta e, come ho detto, mi godo Genova, la partitina a carte con gli amici e quelle cose lì che prima potevo fare molto meno. Ogni tanto vado un po’ in affanno, soprattutto quando cammino troppo o faccio qualche sforzo, però sto, in linea di massima, meglio dell’ultima volta che ci siamo sentiti.

Come è stato il primo anno di Motomondiale tutto alla TV?

Mi piace come raccontano le corse in Italia, poi qualche volta sono stato anche in collegamento e viverla così, sempre da lontano, è stata una esperienza sicuramente nuova che ha avuto il suo perché. Poi, certo, se penso che non sono potuto andare neanche al Mugello o a Misano mi dispiace, perché comunque mi sarebbe piaciuto riabbracciare gli amici di tutta una vita e scambiare qualche parole con quelli del paddock. Ci riproverò l’anno prossimo, dai.

A proposito di Motomondiale in TV, che succederà con i diritti? Cambierà qualcosa secondo te?

Non so quanto sia Dorna a decidere ancora e quanto, invece, peserà l’influenza di Liberty Media, ma si è nella solita fase delle trattative e quindi non è che ci siano grosse previsioni da fare. Sicuramente Dorna, Sky o chiunque altro potrebbe essere interessato ai diritti del Motomondiale staranno facendo le loro valutazioni. A me se restasse tutto con me, quindi con Sky a raccontarci la MotoGP, non dispiacerebbe.

E secondo te che MotoGP ci sarà da raccontare l’anno prossimo?

Una MotoGP in cui Ducati non potrà dormire sonni tranquilli: signori, Aprilia è arrivata. Anzi, non è solo arrivata, ho l’impressione che abbia messo anche la freccia. E’ vero che se guardiamo la classifica generale s’è piazzato secondo un altro pilota Ducati, ma Alex Marquez guidava una GP24 e, stando a quello che s’è visto, mi viene quasi da dire che l’Aprilia RS-GP di quest’anno è una moto migliore della Desmosedici di quest’anno. La differenza, parliamoci chiaro, l’ha fatta Marc Marquez. Se l’anno prossimo basterà, però, non lo so e non per una ragione sola.