Per la verità su Gattuso e Gravina tocca pure ascoltare gli Ultras Italia. Ecco chi sono e perché in questo caso hanno ragione

La storia del gruppo di seguaci della squadra azzurra è costellata da contraddizioni. Gli Ultras Italia nascono nel 2000 e la famiglia politica di riferimento, nonostante le smentite, diventa presto chiara: estrema destra neofascista. Alcuni membri del gruppo nel 2008 parteciparono, come riportato dalla Gazzetta dello sport, alla marcia nera di Sofia, ovviamente senza risparmiarsi braccia tese e inni a Benito Mussolini. I saluti al Duce vennero replicati nel 2016, durante una partita tra Israele e Italia che si giocava ad Haifa. In seguito vennero indagate tre persone per manifestazione di razzismo in un evento sportivo. Non è finita: nel 2011 lanciarono dei “buu” razzisti nei confronti di Mario Balotelli nel corso di un’amichevole contro la Romania, ma in più occasioni dimostrarono la loro insofferenza rispetto alla presenza dell’attaccante ex Inter in Nazionale. E nel 2018, quando si parlava di Balotelli capitano, hanno esposto uno striscione razzista contro di lui: “Il mio capitano è di sangue italiano”, recitava quella scritta. A Chisinau, contro la Moldavia, hanno mandato un messaggio a chi ha espresso una ferma condanna dei fatti di Rieti e la sassaiola che ha ucciso Raffaele Marianella, l’autista che guidava il bus su cui stavano viaggiando i tifosi dell’Estra Pistoia, squadra di serie A2 di basket che aveva giocato contro la Sebastiani Rieti: "Una tragica fatalità. Ma puntare il dito non sarà mai la nostra mentalità”. I tre ultrà ritenuti responsabili dell’omicidio hanno dei legami con l’estrema destra (sui loro profili social, infatti, inneggiavano a Mussolini e al fascismo). La vergogna, in questa storia, sta da una parte ben precisa. La presunta vicinanza al popolo palestinese, manifestata voltando le spalle all’inno israeliano durante la prima partita delle qualificazioni, assume una luce diversa a partire da questi presupposti. Orologi rotti, con lancette ferme: e il quadrante è di colore nero.