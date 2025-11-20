La MotoGP 2026 rischia di essere una questione tra Ducati e Aprilia, ma chi è messa meglio? C’è una buona notizia per i puristi

Paragonare i due strumenti, la Desmosedici e la RS-GP, è tutt’altro che semplice, eppure a vedere i test di Valencia (con Raul Fernandez ancora davanti e Marco Bezzecchi a ruota, mentre Alex Marquez ha chiuso terzo davanti al compagno di squadra) sembra che Aprilia abbia superato Ducati. È così? Probabilmente no. Per una questione sia tecnica che statistica, ma pure perché l’assenza di Marc Marquez non pesa come quella di Jorge Martín. Ducati ha sei moto, una squadra abituata a vincere, un sistema che funziona perfettamente e i numeri dalla sua parte. Aprilia ha un progetto meraviglioso e in crescita a cui, però, serve continuità.



Con tutte le probabilità se Marc Marquez guidasse la RS-GP il prossimo anno resterebbe il grande favorito al mondiale, il che ci restituisce una risposta credibile anche senza la sfera di cristallo: il pilota in MotoGP fa ancora la differenza. D’accordo, non abbastanza per far sì che Fabio Quartararo possa lottare per il titolo con la Yamaha o che possa riuscirci Pedro Acosta sulla KTM, eppure tra due mezzi tecnicamente vicini è ancora l’essere umano a spostare l’ago della bilancia. Di conseguenza no, Aprilia non ha ancora raggiunto il livello di Ducati e questo soprattutto per via di chi la Ducati la guida.