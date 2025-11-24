Quo vides, MotoGP? Sky tratta per i diritti, Discovery lavora con Liberty Media e DAZN si fa avanti grazie a una mano dalla Spagna. Ma Dorna ha già scelto?

DAZN potrebbe garantire una copertura più flessibile e democratica, anche se di fatto anche Sky offre un servizio meno vincolante con NOW TV. Oltretutto, grazie alla sinergia con la controparte spagnola, DAZN potrebbe ammortizzare meglio i costi dei diritti e gestire i contenuti in maniera più semplice, esattamente come fa Sky Italia con la Formula 1, dove la maggior parte dei costi viene sostenuta dalla sede britannica.



Di contro, la struttura (e la copertura) di Sky sono impareggiabili per qualunque altra emittente, non di meno per un servizio di streaming: c’è un canale dedicato che gira 24/7 sulle moto, il camion in pista, quattro commentatori, due inviati e una host a cui si aggiungono operatori, regia e coordinamento. Niente a che vedere con il lavoro di francesi, tedeschi, inglesi o spagnoli, per non citare la Grecia e gli altri paesi che trasmettono la MotoGP. DAZN Spagna, per esempio, si affida a Dorna sia per la produzione che per gli operatori, mentre Sky cura tutto in autonomia con grossi investimenti e profili d’esperienza nel paddock.



Riassumendo: Dorna vuole allargare il suo bacino di utenti ma non ha intenzione di perdere la potenza di fuoco di Sky, perché di fatto quella italiana è la copertura più completa per il motomondiale e rinunciarvi proprio ora sarebbe controproducente. Lo sarebbe anche per chi lavora nel motomondiale? Probabilmente sì. Difficilmente DAZN manderà degli inviati in pista ed è quasi impossibile che mobiliti un carrozzone come quello impiegato da Sky nelle gare europee.



Così, se dovessimo scommettere due lire le punteremmo su quest’ultima. Ed è quello che si augurano buona parte degli addetti ai lavori, ben consci del fatto che più è ampia la vetrina più prodotti possono stare sullo scaffale: meno prime time, meno sponsor, meno grano.