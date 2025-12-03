Hamilton, la Ferrari e la peggior generazione di macchine, ma nessun ritiro: ecco come Sir Lewis spiega la fatica degli ultimi anni

Sette mondiali e 103 vittorie nelle prime quattordici stagioni in Formula 1, soltanto due nelle ultime quattro. Dal 2022 in poi Lewis Hamilton si è perso: tanta fatica, specie in questo suo primo anno in Ferrari, e soltanto pochissimi lampi: nella sua Silverstone e a Spa nel 2024, in Cina all’inizio di questa stagione, seppur solo al sabato. Non è più il dominatore che ha stravinto ovunque, che ha battuto ogni rivale e che, anno dopo anno, ha riscritto la storia a suon di successi. I numeri non mentono e c’è chi ha parlato di età e di stimoli non più pari a quelli di una volta, azzardando addirittura l’ipotesi ritiro.

Avrebbe del clamoroso, specie se si riavvolgesse il nastro all’inizio di questo 2025, all’arrivo a Maranello, al primo incontro con i tifosi e a quella promessa di riportare in alto il Cavallino. Uno scenario da terremoto, che però non si verificherà. E a confermarlo è lo stesso Sir Lewis rispondendo a chi, in Qatar, gli ha chiesto se l’inverno avrebbe portato con sé riflessioni (cruciali) in vista del futuro: “No, no, no, sono entusiasta di questa nuova generazione di auto”.