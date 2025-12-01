McLaren, in Qatar un altro errore folle: al muretto sbagliano e Piastri è “senza parole”, con Verstappen che riapre definitivamente il Mondiale. Malissimo la Ferrari

Gode Max, autore di una fortunata magia. Ora i punti di distacco da Norris sono dodici, per una rincorsa difficile ma non impossibile. E lo è specie se, per la seconda volta di fila, oltre al solito miracolo della Red Bull e del suo pilota ci ha pensato la McLaren a complicarsi la vita. “Quella scelta strategica ci ha fatto vincere la gara e l’ha fatta perdere alla McLaren, sicuramente – ha detto Verstappen ai microfoni di Sky – Sono molto contento di questo perché, onestamente, quando mi sono svegliato stamattina non mi aspettavo di vincere, pensavo più a quanto saremmo stati competitivi in gara o se non lo saremmo stati”.

In un attimo, però, tutto è cambiato: “Quanto accaduto oggi dimostra che tutto è possibile. Ci si aspettava una gara noiosa e invece la Safety Car ha messo un po’ di pepe. Spero accada anche ad Abu Dhabi. Io darò tutto e le proveremo tutte, speriamo di essere un po’ più competitivi a Yas Marina rispetto a quanto avvenuto qui. Vedremo, di sicuro correremo con una mentalità positiva, non abbiamo nulla da perdere”. Vincere il titolo sarebbe un’impresa, più di ogni suo altro successo in carriera. Anche perché, con uno come Verstappen, non si può mai dire che è finita. E dopo l’ennesimo schiaffo, Zak Brown e soci dovrebbero averlo compreso, bene.