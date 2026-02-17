Ma Alberto Tomba alle Olimpiadi è il “sosia” di Mattarella? Chiama gli atleti dopo le medaglie, augura fortuna ai vincitori: la Bomba ha preso il posto del presidente della Repubblica?

Che storia, quella di Flora Tabanelli. A novembre scorso si infortuna al legamento crociato, le Olimpiadi sono a rischio. A Milano Cortina ha voluto esserci: anche nella finale del Big Air è scesa con un tutore di titanio alla gamba. Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo, la prima della storia dello sport italiano in questa specialità. A soli 18 anni. Dopo il successo, l’atleta azzurra ha detto che Alberto Tomba l’ha chiamata per congratularsi: “Questa mattina mi ha chiamato. Mi ha fatto dei super complimenti. È stata una delle chiamate più interessanti di tutte, perché lui per me è sempre stato un mito, ci conosciamo da quando sono bambina e veniva al rifugio dei miei genitori”. Ormai la Bomba è come il presidente della Repubblica: una sua telefonata o un suo commento sono gesti ufficiali, la firma dello Stato su un grande risultato. Già dopo la discesa libera e il bronzo di Sofia Goggia aveva parlato con una mezza battuta: lui ha solo ori in bacheca. O ancora, dopo la vittoria di Federica Brignone nello slalom gigante: “Complimenti, fai anche lo slalom per il terzo oro?”.