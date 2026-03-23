È la settimana dei playoff per il Mondiale, ma nell’Italia di Gattuso non va tutto bene (Pio Esposito a parte)

Sì, è facile dire che andrà tutto male solo per il gusto di farlo. Ma nella settimana del destino per l’Italia di Gennaro Gattuso c’è stato qualcosa che non fa ben sperare. Non è malocchio, basta guardare l’ultima giornata di Serie A. Soprattutto gli interisti. Federico Dimarco è il miglior giocatore di questo campionato, il miglior “quinto” del mondo, nel miglior momento della sua carriera, eppure nelle ultime tre partite il suo rendimento è calato. Niente di drammatico, un calo fisiologico che risulta ancora più evidente data l’eccellenza che ha messo in campo finora. Però questa flessione arriva nel momento decisivo per il futuro sportivo degli azzurri. Era una delle certezze. Partirà titolare, come Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, nonostante tutto. Giustamente. È il primo allarme. Gli altri due nerazzurri lo seguono: Bastoni non sta benissimo fisicamente, fischiato da tutti, è il villain di questa Serie A; Barella ormai è l’ombra di un giocatore che fu, contro la Fiorentina il suo errore ha dato il via all’azione del pareggio viola. Due campioni al buio. Qualcosa di buono, sempre a Firenze, si è visto per il reparto offensivo: sia Moise Kean che Francesco Pio Esposito erano i più elettrici in campo. L’attaccante della Fiorentina è nervoso ma è tutta salute, Pio ha segnato di un gol in una partita pesante. Di nuovo. Se Kean ha fatto della discontinuità un tema ricorrente, il giovane nerazzurro alla sua stagione d’esordio tra i big si è costruito proprio grazie alla costanza un ruolo importante. La storia con la Nazionale è al primo capitolo da dentro o fuori.