Caro Roberto De Zerbi, chi te lo fa fare di andare al Tottenham? 14 milioni all’anno (il più pagato dopo Guardiola) e il gusto dell’impresa bastano per lanciarsi nell’inferno degli Spurs?

Poi c’è il clima è incandescente: i tifosi chiedono un cambiamento netto della rotta della stagione e non vedono di buon occhio l’arrivo di De Zerbi, colpevole di aver definito Mason Greenwood un bravo ragazzo. Il calciatore nel 2022, ai tempi in cui giocava al Manchester United, finì in carcere con l’accusa di violenza domestica e stupro nei confronti della sua compagna. Le accuse non furono confermate in tribunale, in quanto i testimoni chiamati dall'accusa si ritirarono, così da non poter dare luogo a procedere. Di fatto non è mai stato assolto, ma non c'erano elementi per un avviare un procedimento legale. In Inghilterra però viene visto ancora come colpevole: lo United non gli ha rinnovato il contratto e nessuna squadra lo ha ingaggiato. L’ allenatore, esploso sulla panchina del Sassuolo, è molto apprezzato nel calcio inglese e considerato un innovatore dopo i successi raccolti con il Brighton, attraverso un gioco spumeggiante ed efficace, ma in questo caso il rischio di bruciare una carriera già assai chiacchierata e divisiva, è altissimo. Che sia bravo nel suo lavoro nessuno lo mette in dubbio, ma secondo una parte della critica verrebbe elogiato troppo senza titoli in bacheca. Un altro passo falso alzerebbe il volume delle parole dei detrattori.