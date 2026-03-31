Se l’Italia resta fuori dai Mondiali nelle casse della Figc cosa rimarrà? L’eventuale eliminazione sarebbe un disastro economico oltre che sportivo

A questi numeri si aggiunge il tema dei diritti televisivi, che dipendono in maniera significativa dalla presenza della Nazionale: le partite degli Azzurri rappresentano da sempre uno degli eventi più seguiti in Italia, come dimostrano gli oltre 10 milioni di spettatori registrati per ciascuna delle gare disputate agli Europei del 2021 e i 18,2 milioni collegati alla finale contro l’Inghilterra su Rai 1. L’assenza dell’Italia avrebbe dunque un impatto anche su questo fronte, incidendo sui ricavi della Fifa, che i diritti li vendono, ma anche su quelli dei broadcaster come la Rai, che beneficiano direttamente dell’enorme audience generata

Un altro aspetto è quello del betting: le partite della Nazionale muovono un volume di scommesse molto elevato. Durante l’Europeo in Germania, ad esempio, sono stati raccolti 790,5 milioni di euro tra sale fisiche e piattaforme online, con 70,8 milioni puntati sulle sole gare dell’Italia e un gettito fiscale da questi di circa 2,1 milioni. Fra costi diretti e ricavi indiretti, sempre secondo il Corriere dello Sport, la partecipazione al Mondiale genererebbe per l'Italia un aumento del PIL che si stima fra lo 0,3 e il 0,7.

E allora, alla luce dei freddi numeri, Gattuso dovrebbe per un attimo svestire i panni del CT e indossare quelli del ragioniere. Calcolatrice alla mano, la sfida contro la Bosnia assume un valore che va oltre il campo. In novanta minuti è in gioco una fetta importante, sportiva ed economica, del destino del calcio italiano.