Charles Leclerc ha davvero formato un team esterno alla Ferrari per studiare le nuove power unit? Ma come stanno messi a Maranello…

Non è un’accusa, ma un’osservazione che nasce spontaneamente. Anche perché, a Suzuka, si è visto chiaramente come tra i problemi di questa Ferrari non ci sia solo una mancanza di potenza rispetto alla power unit Mercedes, ma anche la capacità di massimizzare l’uso della parte elettrica.

La soluzione in termini di potenza, almeno in parte e come raccontato in precedenza, si chiamerebbe Aduo, acronimo di Additional Development and Upgrade Opportunities. Un meccanismo regolamentare che consente alla FIA di misurare periodicamente le power unit e concedere upgrade aggiuntivi ai motoristi in ritardo, a patto che il deficit sia compreso tra il due e il quattro per cento rispetto alla power unit di riferimento in griglia. E anche qui verrebbe da chiedersi: “Ok, ma come si stabilisce chi è il riferimento?”. Che sia Mercedes non c’è dubbio, ma un po’ di chiarezza in più da parte della Federazione potrebbe aiutare.

In tal senso, una prima risposta arriverà solo a giugno: le valutazioni vengono effettuate ogni sei gare e, calendario alla mano, bisognerà attendere tra il GP di Monaco e quello di Barcellona. Ferrari ci spera, al pari dei propri piloti che non hanno mancato di sottolinearlo. Intanto, però, Leclerc le risposte se le sta cercando da solo. E in parte le ha trovate anche se, per adesso, non bastano per battere i rivali.