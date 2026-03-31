Roberto Chinchero a MOW: “Antonelli può sognare a occhi aperti, ma deve proteggersi”. E poi la magia di Suzuka, Russell, la scommessa di Toto, la vita che cambia e il paragone con il 2007 di Hamilton

Dopo soltanto tre gare dall’inizio della stagione, la vita di Kimi Antonelli è destinata a cambiare profondamente. In pista sono arrivate due vittorie di fila e la leadership del mondiale di F1, ad appena 19 anni, fuori la luce dei riflettori costantemente puntata su di sé e che, da qui in poi, non potrà che aumentare. Ha stupito tutti quanti, Mercedes compresa, con Toto Wolff che adesso si gode la sua ennesima scommessa vinta. A confermarcelo, dopo Suzuka, è il giornalista che meglio di chiunque altro conosce Kimi, Roberto Chinchero, che in gran segreto nel 2024 ne ha seguito da vicino anche i primi giri su una F1.

Negli anni, Roberto di piloti ne ha conosciuti tanti e, quando gli chiediamo se Antonelli possa sognare il titolo, lui ci spiazza: “Il favorito resta Russell, ma Kimi può sognare a occhi aperti. La sua crescita fa paura”. E poi, parlando della vita sportiva e non, aggiunge un paragone forte, oltre che un consiglio: “Mi ricorda la stagione 2007 di Hamilton, dovrà proteggersi”.

Roberto, tu conosci Kimi Antonelli meglio di chiunque altro nel paddock. Che magia ha fatto in Giappone e in questo inizio di mondiale?

“Sta facendo vedere chi è davvero. Credo che, purtroppo, viviamo in un periodo in cui non viene concesso tempo a nessuno, per cui lo scorso anno nonostante fosse all’esordio, nonostante avesse solo 18 anni, nonostante fosse in un top team con tutti i vantaggi del caso, ma anche con la controindicazione di avere dei riflettori potenti puntati addosso, si pretendeva subito di vedere una cosa impossibile, cioè un ragazzo di 18 anni subito in grado di essere lì davanti insieme al suo compagno di squadra. C’è bisogno di fare un po’ di pratica, di familiarizzare, di assorbire un po’ tutte quelle che sono le problematiche e la vita che fai da pilota di F1, soprattutto in un’era in cui non ci sono test. Ha completato una parte della crescita perché, attenzione, Kimi crescerà ancora tanto, è veramente all’inizio del suo cammino. È arrivato molto più sereno al via del 2026, ma soprattutto ho visto già un cambiamento importante tra Shanghai e Suzuka. Ha vinto la sua prima gara e ora si comincia a vedere chi è veramente Antonelli.

Fermo restando che il grande favorito per il mondiale resta George Russell, io credo che quello che stiamo vedendo è un ragazzo di 19 anni che ha un grandissimo talento sul quale Mercedes ha scommesso tanti anni fa. Una scommessa importante, costosa, e ora stiamo vedendo chi è. Ha un talento sicuramente da piani altissimi e a questo talento sta aggiungendo un percorso di crescita buono, importante da professionista, nonostante l’età molto giovane”.