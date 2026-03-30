Ferrari in crisi? Dopo Suzuka Hamilton parla chiaro: “Non avevo potenza, speriamo in un motore nuovo a Miami”. Possibile o impossibile? Tutto dipende da una percentuale

Suzuka non mente mai. È uno di quei circuiti in cui la macchina si rivela per quello che è davvero, evidenziando anche il minimo problema. La Ferrari lo sa e Hamilton lo ha detto senza filtri dopo l’ultimo GP: “Oggi ci mancava davvero tanta potenza”. Tre parole, ma dal peso specifico altissimo. Tre gare, tre podi. Sulla carta un inizio incoraggiante, ma i risultati raccontano una storia parziale. La pista, invece, no: rispetto alla Mercedes non manca solo la potenza, ma anche la capacità di gestire l’energia elettrica nel momento in cui serve davvero, quando il rettilineo è lungo e il ruolo giocato dalla barriera diventa cruciale, mai come quest’anno.

Il conto si è pagato in qualifica, ma anche in gara. Serve trovare una soluzione, sfruttando le tre settimane di stop a causa dello scoppio del conflitto in Medio Oriente, con la conseguente cancellazione dei GP di Arabia Saudita e Bahrain. In tal senso, la risposta potrebbe chiamarsi Aduo, dall’inglese Additional Development and Upgrade Opportunities. Non un componente da sviluppare sulla SF-26, ma un meccanismo regolamentare previsto dalla FIA e inserito nel nuovo regolamento tecnico per evitare che i motoristi in ritardo restino tali fino al termine di questo ciclo tecnico.