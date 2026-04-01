Non vi spiegano come è andata su Crosetto e Sigonella perché nessuno lo sa: dietro c'è un accordo segreto da più di 70 anni. Parla Mirko Campochiari di Parabellum: "Il ministro ha solo seguito le regole"

Perché nessuno riesce a spiegare in modo semplice sulla base di quale norme il ministro della Difesa Crosetto ha posto un veto sulla base di Sigonella nei confronti di un volo militare statunitense?

La polemica a cui stiamo assistendo è decisamente sterile. Bisogna studiare le carte prima di parlare. Esiste un accoro bilaterale tra Stati Uniti e Italia che regola questa vicenda e risale al 1954.

Cosa stabilisce questo accordo?

Il contenuto dell’accordo è segreto e non è mai stato rilasciato nella sua interezza. Si tratta del BIA (Bilateral Infrastructure Agreement) un accordo bilaterale sulle infrastrutture americane. Firmato il 20 ottobre 1954, regola le modalità per l’utilizzo delle basi concesse in uso alle forze americane sul territorio nazionale. È conosciuto in Italia come “Accordo ombrello”. Ci sono vari memorandum tecnici relativi ad ogni singola base, essendo ciascuna un tema a sé stante. Come accennavo, il testo integrale non è mai stato pubblicato e della sua esistenza si è iniziato a parlare solamente nel 2003. All’epoca fu il ministro della Difesa Antonio Martino a confermarne l’esistenza davanti al Parlamento in occasione della guerra americana in Afghanistan e Iraq. Martino ammise che l’accordo era coperto da riservatezza bilaterale e che dunque non poteva essere desecretato se non con il benestare degli americani. In esso sono contenuti anche molti aggiornamenti di cui non sappiamo nulla. Sono trapelate, nel tempo, piccole indiscrezioni. Quando si polemizzò a proposito dell’ampliamento della base di Camp Darby venne fuori che gli americani potevano agire in quella direzione senza passare dal Parlamento italiano proprio in virtù del BIA. Tecnicamente, quella base è territorio americano, non è un leasing, sono concessioni a tempo indefinito. Da storico, so che esistono tante teorie per cui gli americani avrebbero un accordo con noi della durata di 100 anni, che quindi teoricamente dovrebbe scadere nel 2045.

Cosa va a regolamentare questo accordo?

E’ un sistema a doppio binario: i comandanti delle basi italiane non hanno poteri di controllo sulle attività americane. Loro gestiscono soltanto i voli, gli orari, l’assistenza sul traffico aereo. Il controllo su attività militari, equipaggiamento eccetera ricade nella competenza del comandante statunitense. Però ci sono dei caveat. Devi fare un atterraggio di emergenza? Si può fare. È un volo logistico per questioni vostre? Va bene. Ma se invece si tratta di un volo militare, tipo un bombardiere che deve andare a fare una missione, ci devi preavvisare. Perché altrimenti l’Italia diventa cobelligerante. E se tu non mi avvisi prima, io non ti do l’autorizzazione. E’ questo che ha fatto Crosetto. In pratica, detto in parole semplici: il comandante italiano gestisce l’infrastruttura, mentre quello americano gestisce le operazioni.

Perché allora la polemica?

Nel rispetto dell’articolo 11 della nostra Costituzione, non possiamo concedere autorizzazioni all’utilizzo delle basi militari per impieghi bellici che esulino dal capitolo 5 della Carta delle Nazioni Unite, ovvero, per operazioni militari prive di mandato internazionale o che non siano un’azione meramente difensiva. Se gli americani volessero difendere la Polonia da un attacco della Russia, allora atterrerebbero tranquillamente in Italia e andrebbero a bombardare i russi in Polonia senza autorizzazione. Ma se tu stai facendo guerra all’Iran e non è stata sanzionata dalle Nazioni Unite, non è un’azione difensiva, allora sulle nostre basi non ci atterri a meno che tu non chieda il consenso del Paese e ci avverti prima. In questo caso gli americani erano già in volo e volevano fare i furbi. Quindi Crosetto – ma prima di lui è stato Luciano Portolano, il capo di Stato Maggiore della Difesa, ad avvisarlo di questa situazione – ha negato l’autorizzazione, secondo gli accordi. Accordi che gli americani conoscono benissimo e che tentavano, secondo me, anche in maniera un po’ coercitiva, di forzare.

Quindi un tentativo statunitense di porre l’Italia di fronte al fait accompli?

Esattamente. Poi sui giornali leggiamo che l’Italia avrebbe deciso di sospendere l’uso delle basi americane. Banalmente non è così. L’autorizzazione è stata negata solo per quel singolo volo con quei particolari bombardieri che chiedeva l’autorizzazione per atterrare, fare rifornimento e poi levarsi in volo per andare a bombardare l’Iran.