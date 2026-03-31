Ma l'Italia si sta “smarcando” dagli Stati Uniti? Cosa c'è dietro la strategia di Meloni (che copia Sanchez) e perché Trump “presenterà il suo conto” al governo

Chi lo avrebbe mai detto che l'Italia, da molti analisti descritta come una specie di “colonia statunitense”, dicesse “no” per due volte, nel giro di pochi giorni, agli Stati Uniti. E due “no”, tra l'altro, belli grossi e carichi di significato in politica estera. È invece andata proprio così, con il governo Meloni, super atlantista e vicinissimo a Donald Trump, che prima avrebbe risposto picche alla richiesta statunitense di inviare cacciamine nello Stretto di Hormuz, e poi, in maniera ancora più clamorosa, non avrebbe concesso l'utilizzo della base militare di Sigonella al potente alleato americano. Come sono andate le cose? Qualche giorno fa, come ha spiegato Il Corriere della Sera, il Capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, sarebbe stato informato dall'Aeronautica di un piano di volo statunitense. Un piano che prevedeva l'atterraggio di alcuni velivoli nella base dislocata in Sicilia che poi sarebbero ripartiti verso il Medio Oriente, ossia nel cuore della guerra in corso tra Usa, Israele e Iran. Dagli Stati Uniti non sarebbero però state inviate autorizzazioni o richieste preventive di consultazioni ai vertici militari italiani. Anzi: il piano sarebbe stato comunicato con gli aerei in volo, probabilmente dando per scontato che l'Italia non facesse storie. Portolano, raccontano ancora le cronache, avrebbe quindi avvisato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, per poi comunicare al comando statunitense – su indicazione dello stesso Crosetto – che gli aerei non potevano atterrare a Sigonella.