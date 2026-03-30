Omicidio Paganelli: Dassilva torchiato per otto ore tra “non ricordo”, contraddizioni e i dettagli scabrosi della relazione con la Bianchi

Dassilva in aula ha anche ammesso di aver toccato il corpo di Pierina in quel maledetto 4 ottobre, "per capire se fosse viva". Un dettaglio, però, lo pone oggettivamente in una prossimità fisica pericolosissima col delitto. Ma le crepe strutturali sono anche altre. Ha detto di essere sceso in ascensore, ma i testimoni lo hanno visto scalzo sulle scale. Ha detto di non aver citofonato a Pierina in un vecchio verbale, ma oggi ha sostenuto di sì, arrampicandosi su un "come no?". E’ un uomo abituato a sopravvivere in contesti ostili e si vede. Anche nei continui tentativi di spostare l’attenzione lontano da se stesso: “Andavo a letto con Manuela per tenerla buona. Temevo mi volesse incastrare”.

Paci lo ha incalzato, ha alzato la voce nel tentativo di farlo cadere. Dassilva è apparso disorientato solo per un attimo, prima di riprendere a sminuire quella relazione che, per l'accusa, è stata la miccia di tutto. Otto ore di torchio piene anche di "non ricordo" e pure dei dettagli scabrosi di un ménage che è diventato di dominio pubblico nel giorno stesso in cui s’è trasformato in “possibile movente”. Tutto qui? No, il 13 aprile si tornerà in aula.