Omicidio Paganelli: sulle “scarpe negate” lo sfogo degli avvocati di Valeria Bartolucci. E le urla di Pierina fanno fuggire i figli dall’aula d’udienza

In aula gli stessi legali hanno mostrato un video del 3 novembre 2023 e non c’è traccia di barricate. Si vede Valeria che apre porte, armadi, e offre massima disponibilità. Addirittura, i coniugi rifiutano l'assistenza di un legale. "Non abbiamo nulla da nascondere" - dicono ai poliziotti. Eppure c’è una annotazione di servizio che descrive una presunta resistenza e che è stata redatta il 16 settembre 2024. Dieci mesi dopo i fatti. "Mio marito – ribadisce ancora Valeria - era sul divano quella sera tra le 22:13:31 e le 22:13:42. Ne sono certa". Il PM Daniele Paci ha provato a incrinare quel muro con le intercettazioni, con i suggerimenti che lei dava a Louis e le famose frasi sulla fuga, ma la Bartolucci ha una risposta su tutto. "Avevo una certa tolleranza alla sua infedeltà – dice - chiedevo solo onestà, ma il fatto che sia stato infedele non significa che è un assassino. Manuela Bianchi? Se l'avesse amata davvero, l'avrebbe scelta. Le porte erano aperte".

Valeria punta il dito, piuttosto, altrove: parla di Manuela che le giurava sulla figlia di non avere una relazione, dei sospetti che il fratello di lei, Loris, fosse "carico di rabbia" per la mancanza di farmaci, dell'idea che qualcuno volesse incastrare Louis piazzando capelli sui vestiti. Così, mentre la difesa gioca la carta della trasparenza sulle scarpe, l’impressione che il processo di Rimini sia ancora in altissimo mare si fa sempre più fondata.