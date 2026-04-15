15 aprile 2026

Il Fatto Quotidiano fa la lista degli extra costi delle Olimpiadi di Milano Cortina: mezzo miliardo per divise, 2.890 auto, sistemi informatici e le cerimonie

15 aprile 2026

Mezzo miliardo in più. Questo l’ammontare (per ora solo ipotizzato) degli extra costi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Lo rivela il Fatto Quotidiano che fa la lista della spesa: si va dalle divise, ai sistemi informatici fino alle 2.890 auto impiegate

Foto: Ansa

Il Fatto Quotidiano fa la lista degli extra costi delle Olimpiadi di Milano Cortina: mezzo miliardo per divise, 2.890 auto, sistemi informatici e le cerimonie

Olimpiadi di Milano-Cortina sono storia. L’edizione invernale più vincente. Di valori, umani e sportivi, se ne sono visti. E di soldi, prima dell’inizio, se ne sono spesi. Secondo il Fatto Quotidiano fin troppi. Solo per le uniformi utilizzate durante Olimpiadi e Paralimpiadi 37 milioni e 750 mila euro. Altri 13 milioni e 332 mila euro è costato il viaggio della torcia olimpica tra viaggi, mezzi impiegati, tv e tedofori. Le due cerimonie di Marco Balich per l’apertura e Alfredo Accatino per la chiusura sono valse 18 milioni e 370 mila euro. Il costo totale dei Giochi 2026 ha raggiunto 2 miliardi. Si tratterebbe di mezzo miliardo in più di quanto inizialmente previsto. Cifre per ora solo ipotizzate. Costi e servizi? 1,1 miliardi per 25 capitoli, il primo l’infrastruttura informatica e il cloud, il Sistema Pisa scelto dal Comitato su direttiva del Cio. La piattaforma pesa 1 miliardo di euro per quattro Olimpiadi e infatti la Fondazione Milano Cortina ha contabilizzato per 257 milioni. La seconda voce di spesa sono montaggio, smontaggio e trasporto, 230 milioni. Sono 131 i milioni dedicati alla rete di telecomunicazione tutto compreso, dalle reti wi-fi ai cavi, con 34,7 per device (smartphone, pc, tablet).

Quanto sono cosate le Olimpiadi?
Quanto sono cosate le Olimpiadi? Ansa

La quarta spesa più grossa è costituita dal sistema di distribuzione elettricità, ben 113,5 milioni. Ultima voce delle prime cinque: i trasporti. Bus, ai treni, auto (2.860 le vetture impiegate), rifornimenti: tutto per 61 milioni. Ovviamente seguono tutti gli altri punti della lista della spesa, dagli allestimenti (5 milioni) agli affitti (14 milioni) fino ai 7,5 per i servizi di pulizia. Il costo della diffusione digitale, radio e video, invece, si è fermato sulla soglia dei 20 milioni. Il Media Center e del Villaggio Olimpico vale 30 milioni sul totale. Ancora il Fatto, infine, sottolinea che per tutte queste uscite sono stati forniti altri 320 milioni a “scatola chiusa” che il commissario delle Paralimpiadi, Giuseppe Fasiol, avrebbe stanziato anche oltre il portafoglio della Fondazione aveva già deciso autonomamente quanto spendere.

More

Tag

Top Stories

Foto:

Ansa

Next

Next Next

Abbiamo provato il Gué Burger da 28 euro di Donburi House, il...