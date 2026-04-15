Il Fatto Quotidiano fa la lista degli extra costi delle Olimpiadi di Milano Cortina: mezzo miliardo per divise, 2.890 auto, sistemi informatici e le cerimonie

Olimpiadi di Milano-Cortina sono storia. L’edizione invernale più vincente. Di valori, umani e sportivi, se ne sono visti. E di soldi, prima dell’inizio, se ne sono spesi. Secondo il Fatto Quotidiano fin troppi. Solo per le uniformi utilizzate durante Olimpiadi e Paralimpiadi 37 milioni e 750 mila euro. Altri 13 milioni e 332 mila euro è costato il viaggio della torcia olimpica tra viaggi, mezzi impiegati, tv e tedofori. Le due cerimonie di Marco Balich per l’apertura e Alfredo Accatino per la chiusura sono valse 18 milioni e 370 mila euro. Il costo totale dei Giochi 2026 ha raggiunto 2 miliardi. Si tratterebbe di mezzo miliardo in più di quanto inizialmente previsto. Cifre per ora solo ipotizzate. Costi e servizi? 1,1 miliardi per 25 capitoli, il primo l’infrastruttura informatica e il cloud, il Sistema Pisa scelto dal Comitato su direttiva del Cio. La piattaforma pesa 1 miliardo di euro per quattro Olimpiadi e infatti la Fondazione Milano Cortina ha contabilizzato per 257 milioni. La seconda voce di spesa sono montaggio, smontaggio e trasporto, 230 milioni. Sono 131 i milioni dedicati alla rete di telecomunicazione tutto compreso, dalle reti wi-fi ai cavi, con 34,7 per device (smartphone, pc, tablet).
La quarta spesa più grossa è costituita dal sistema di distribuzione elettricità, ben 113,5 milioni. Ultima voce delle prime cinque: i trasporti. Bus, ai treni, auto (2.860 le vetture impiegate), rifornimenti: tutto per 61 milioni. Ovviamente seguono tutti gli altri punti della lista della spesa, dagli allestimenti (5 milioni) agli affitti (14 milioni) fino ai 7,5 per i servizi di pulizia. Il costo della diffusione digitale, radio e video, invece, si è fermato sulla soglia dei 20 milioni. Il Media Center e del Villaggio Olimpico vale 30 milioni sul totale. Ancora il Fatto, infine, sottolinea che per tutte queste uscite sono stati forniti altri 320 milioni a “scatola chiusa” che il commissario delle Paralimpiadi, Giuseppe Fasiol, avrebbe stanziato anche oltre il portafoglio della Fondazione aveva già deciso autonomamente quanto spendere.