Il cameriere ritorna con il menù e inizia a raccontarmelo, ma alle sue spalle mi distrae l’apparizione di un personaggio che mi pare di riconoscere. È Mocho, il boss di Meat Crew, che con la sua folta barba sta prendendo posto insieme al suo cameraman che con una mini telecamerina lo riprende mentre descrive le sue sensazioni e la location. Anche lui è qui per provare il nuovo Gué Burger, ovvero l’hamburger di wagyu ideato dalla massima autorità culinaria di Donburi, Takeshi Kido insieme con Gué Pequeno in persona. Il menù costa 28 euro e include birra, chips giapponesi e il Gué Burger composto da panino ShokuBun, hamburger di Wagyu, cheddar e karashi maio (ovvero maionese kewpie e senape giapponese). Sono un sacco di soldi per un panino, ma non molti per una dose di quella che è la carne più costosa al mondo, che però è pure un azzardo infilare in mezzo a un panino insieme al cheddar. L’idea è quella di fondere il sapore del Giappone con il mondo street di Gué, peraltro grande appassionato di manga e di Giappone, ma essendo un rapper, che panino da rapper sei se non hai il cheddar? Nel menù, poi, c’è anche un fumetto che illustra Gué a torso nudo mentre in una nuvoletta esprime il proprio folle desiderio di wagyu.