Siamo andati a mangiare all’Osteria della Trippa a Trastevere dietro casa di Sergio Leone: dalla tradizione delle donne romane col quinto quarto al sugo con la menta

Il ‘menù degustazione trippa’ è disponibile solo fino al giovedì. Ma come, ‘sabato trippa’ e non c’è trippa per gatti? - Citiamo qui il Sindaco di Roma Ernesto Nathan, che controllando le spese comunali della Città cancellò la voce ‘trippa per gatti’ dai bilanci rimanendo negli annali per la famosa succitata frase, n.d.A. - Ci rifacciamo quindi à la carte con una crocchetta della medesima, poi con una mozzarella in carrozza, grande ospite gradita, una poverissima frittata di patate al pomodoro, e proprio a facce male proseguiamo con la coratella con i carciofi e la protagonista della serata, la trippa alla romana.

E siccome semo i ragazzi de sta Roma bella annaffiamo il tutto con una Gassosa Neri per sciacquare il 'gargarozzo mbé' – cit.- e acqua del sindaco microfiltrata.

Questa storia che a Roma l’acqua minerale sia scomparsa dai ristoranti a favore dell’acqua di cannella microfiltrata e spacciata in apposite bottiglie targate con il decreto non ci ha mai convinto, sia per una questione di igiene quanto per l’ostentata sostenibilità. E poi si paga pure tanto.

Per dolce una pera al vino. Il siluro croccante sarà a occhio 300 grammi di crocchetta e al morso svela la trita paglierina, una bomba di trippa impanata tra capo e collo dalla consistenza ora slegata ora callosa, dove la materia prima non sobilla i recettori per raggiungere apici di gusto, risultando piatta, monotona, noiosa, vagamente laziale – cit.-

L'adorata mozzarella in carrozza tanto cara a molti di noi pivelli si manifesta in un mantello ruvido nel suo crunch che sembra panko, e forse lo è.

Il quadrilatero servito in due isosceli di pane imbottito rivela al morso il filo di mozzarella e tanto spazio vuoto, che avremmo voluto fosse colmato da un’alice. Non un’alice del Cantabrico, una semplice acciuga plebea.

Buono il pane fritto con la mozzarella calda, ma la mozzarella in carrozza lo è di più. Non apprezziamo qui la morbidezza sottesa dell’uovo a sposare il carbo che consola, fritto dorato, sorpreso dalla scossa salina dell’acciuga, a cuccia nell’abbraccio dell’inimitabile latticino con la goccia. E invece la frittata di patate lesse al pomodoro?

Quanto era buona quella di nonna, nella severa semplicità dell’ortaggio schiacciato in un sugo di aglio olio e pelati, poi ripassata nella padella di ferro finché la crosticina creasse quel capolavoro rustico di ritorni da scuola e amorevole affettuosità in parannanza.