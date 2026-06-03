Marracash ha svoltato ancora? Chi è Elena D'amario, l’amica di Maria che sta col rapper

Nel post, infatti, la ballerina ha taggato Marracash e ha accompagnato l’immagine con alcune emoji che sono state interpretate dai follower come un segnale di particolare vicinanza: applausi, un diamante e una cinepresa. Simboli che possono essere letti semplicemente come un elogio al lavoro dell’artista, ma che per i più attenti rappresenterebbero un indizio di qualcosa di più personale.

Le speculazioni non nascono certo oggi. Già nei primi mesi dell’anno i due erano finiti al centro delle cronache rosa per una serie di coincidenze che avevano alimentato i sospetti. A febbraio, infatti, sia Elena D’Amario sia Marracash avevano condiviso contenuti dai social che li collocavano alle Maldive nello stesso periodo. Nessuna prova concreta, ma abbastanza per scatenare l’immaginazione dei fan e degli appassionati di gossip.

A rendere ancora più interessante la vicenda c’era il fatto che Marracash, dopo la lunga e mediatica relazione con Elodie, ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla propria vita privata. Anche Elena D’Amario, dal canto suo, ha spesso scelto di tenere lontani dai riflettori gli aspetti più personali della sua quotidianità. Proprio questo riserbo contribuisce a rendere ogni piccolo dettaglio oggetto di interpretazioni e supposizioni.

Naturalmente, al momento non esistono elementi che permettano di parlare di una relazione sentimentale. Una story Instagram non è una conferma e una vacanza nello stesso luogo non costituisce una prova. Ma il nuovo gesto social ha avuto l’effetto di riportare sotto i riflettori una voce che sembrava essersi affievolita negli ultimi mesi.

Per ora, quindi, si resta nel campo delle ipotesi. Quello che appare evidente è che tra Elena D’Amario e Marracash esista quantomeno un rapporto di stima e conoscenza reciproca. Se dietro quei tag e quelle emoji ci sia anche un sentimento, lo sanno soltanto loro. E fino a quando non arriveranno conferme o smentite, il gossip continuerà a fare il suo lavoro, ossia osservare ogni dettaglio e provare a leggere tra le righe. Ma, per il momento, niente canzoni d’amore.