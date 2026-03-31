Lo strano tempismo di Elodie: nel suo anno senza musica fa parlare di sè per la pubblicità per L’Oréal e per la sua nuova relazione lesbica. Un caso o strategia di comunicazione in vista del tour del 2027?

Ma la domanda è: chi dovrebbe scandalizzarsi oggi per una relazione omosessuale? Da parte di Elodie poi, che si è sempre professata paladina dei diritti civili. Era previsto e prevedibile, altro che trasgressione! Il suo pubblico è in gran parte composto da persone che gravitano attorno alla comunità LGBTQ+; l’annuncio di una relazione omosessuale soddisfa il suo pubblico e fa indignare i suoi hater: e voilà, l’attenzione è tutta sua, scacco matto!

Attenzione però: non è necessario mettere in dubbio l’autenticità del sentimento. Il punto non è se Elodie ami davvero questa persona. Il punto è che, nella sua carriera, la dimensione privata e quella pubblica coincidono sempre di più. Ogni gesto intimo diventa anche un atto comunicativo e nella comunicazione il tempismo non è un dettaglio. Annunciare una relazione omosessuale oggi - purtroppo - fa ancora discutere e indigna. E questo Elodie lo sa bene. Farlo con uno scatto provocatorio e durante una fase di stallo musicale è una prova incontrovertibile: il gossip ha bisogno di Elodie, come Elodie ha bisogno del gossip. Nulla di condannabile, ma forse il vero atto di trasgressione non è cosa si fa, ma come.

Elodie anni fa aveva dichiarato di svestirsi per “atto politico”.

Svestirsi può essere un atto artistico o anche politico, come dice la cantante stessa, ma non potrebbe essere anche solo semplicemente un modo sfacciato di dire: “mi piace piacere”, punto? Nulla sarebbe più trasgressivo di quella onestà intellettuale di cui avvertiamo una certa nostalgia. Inoltre, l’intenzione con la quale la cantante “si spoglia” è quantomeno opinabile.

Elodie ha basato gli ultimi anni della sua carriera sul suo corpo: più che simbolo di libertà, pare essere diventato una gabbia, o almeno un’estensione delle sue doti artistiche.

Riusciamo ad immaginarci la musica di Elodie senza le sue forme ben in vista? No. E non perché lei non sia una cantante valida, ma perché semplicemente la sua musica è ormai costruita sul suo corpo, le sue canzoni sono plasmate dalla sua fisicità. I suoi ultimi album sono legati da un fil rouge che più rouge non si può: sensualità, relazioni leggere, trasgressione. Ma c’è qualcosa di più noioso della trasgressione millantata come tale? Eppure in Italia, a giudicare dalle vendite, questa formula funziona ancora bene: il problema non è Elodie, e altre come lei, che sfruttano le tendenze, siamo noi. L’Italia è ancora il Paese degli scandali facili. E la musica è anche saper sfruttare cosa funziona, e non solo in termini musicali.