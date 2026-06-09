Abbiamo mangiato il gelato di Don Nino a Roma, il locale che ha fatto pagare 44 euro a due turisti per due coni. Ma ne vale la pena?

E niente, rassegnati: paghiamo 5 euro a cranio per un cono gelato con due gusti. Lo sappiamo prima, almeno. E a noi nessuno ha proposto bétises da piazzarci su. Al posto del cocco agognato ci ammollano il mango ma a noi mango ce passa per la testa di sorbettarcelo abbozzando. Così riparte la danza della paletta e temerari proviamo un gusto fragola post nucleare e un anemico melone. Talvolta ci chiediamo letteralmente “ma chi c*** ce lo fa fa a fa ste cose”, ma siamo pronti a giurare che lo scoramento dura poco. Se questo è Italian ice cream noi siamo svizzeri, per noi è un convinto, sonoro, prepotente assertivo no e ci viene in soccorso Cestò, uno dei nuovi secchi di ghisa del Comune di Roma per liberarci della crema fredda appiccicosa, con tanto di slogan orgoglione del Sindaco Roberto Gualtieri: “io? Cestò!” del primo cittadino in posa accanto al cestino dell’AMA Roma.

Noi da Don Nino ci siamo stati e a parte buttarlo, il gelato, non abbiamo fatto altro. Prima di chiedere il cono al bancone è obbligatorio pagarlo in cassa ed i prezzi sono esposti sul listino prezzi. Un cono maxi come quello consumato dai turisti costa 12 euro – i turisti ne hanno presi due –. Non paghi, hanno voluto un gelato con macarons da 6 euro, ai quali si aggiungono i 2 euro di panna per due e i cannoli siciliani a 5 euro l’uno. Capiamo l’euforia di trovarsi a Roma e la tendenza degli esercenti ad approfittarsi dei turisti, ma abbiamo un consiglio da elargire ai visitatori: il gelato artigianale italiano da noi è una cosa seria, mangiatelo buono. E mettetevi gli occhiali. È inutile che vi lamentate se il gelato costa troppo, potevate pensarci prima.

Tornando indietro, una pantera del corpo di Polizia Locale di Roma Capitale taglia con sicumera la Piazza di Spagna, scendono due agenti con il passo di Massimo Decimo Meridio e il piglio di chi mormora “annamise a riccoje sta frittata”, rivolgendo una fischiata al bivacco sulla Scalinata di Trinità dei Monti: “su, arzateve. Sto regolamento demmerda, porco…” cinguetta il rappresentante delle forze dell’ordine, mentre la fiumana di turisti, backpacker, pellegrini e avventori lèva le terga dal marmo di casa nostra lamentandosi. “Bisogna fare come diceva Marshall McLuhan”, proferisce l’agente, “tocca staccà la spina”. Andiamo a casa, va.