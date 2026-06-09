Il “Super Karaoke” con Michelle Hunziker è una cagata pazzesca: Canale 5 punta sulla nostalgia e resuscita lo storico programma, ma sembra “Io Canto”

Più che dei tempi che cambiano infatti, il Karaoke è caduto vittima della diversa collocazione: quello che era un programma di una mezz’oretta circa, quando ancora nemmeno esistevano i talent, si è allungato per coprire l’intera prima serata. Poteva reggere? No, infatti la formula è stata modificata dagli autori: gli sconosciuti pescati tra il pubblico che duettano con il cantante vip, meccanismo a squadre, palco da grande show che segna la distanza con il pubblico. Insomma: il Karaoke è diventato Io Canto, programma con cui la conduttrice costituisce un ulteriore elemento in comune.

Poi c’è la piazza, da cui arrivano i cantanti che, per trovarne uno un po’ stonato, bisogna aspettare a lungo, giusto per capire quanto l’operazione sia costruita lungo il binario dello show scritto, anziché della spontaneità che una piazza può restituire. Ma del resto, torniamo al punto di partenza: se prima serata deve essere, l’anima genuina e un po’ artigianale del vecchio Karaoke, non può bastare. Perciò si buttano dentro gli ospiti vip - che poi sono sempre gli stessi, Al Bano incluso – e si prova a dargli un respiro maggiore. E se questo significa dover ricorrere, ancora, all’allegria a tutti i costi di Michelle Hunziker, pazienza.

Pazienza pure se mentre si canta Mina, parte l’inquadratura dei fondoschiena del corpo di ballo: perché sì, la regia è proprio di Roberto Cenci. Canale 5 cala le carte che ha.