Ma cosa sta succedendo nel mondo dei cortometraggi? Il cinema in streaming guarda alla prossima frontiera: tra piattaforme negli aeroporti, il dibattito sul tax credit e i festival

Sul fronte della distribuzione, arriva un segnale altrettanto significativo. WeShort, la piattaforma di streaming dedicata al cinema breve fondata alla fine del 2020 e già oltre 3 milioni di spettatori globali alla fine del primo trimestre 2026, ha siglato accordi con Sacbo (Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al Serio) e Aeroporti di Puglia per portare i cortometraggi negli scali italiani. Per la prima volta una piattaforma streaming per i corti entra stabilmente nell'esperienza aeroportuale. I viaggiatori potranno quindi accedere a WeShort e scegliere tra film internazionali, produzioni originali e contenuti esclusivi. Il potenziale bacino di pubblico è enorme: 40 milioni di passeggeri all'anno, creando uno dei più grandi ecosistemi europei dedicati alla distribuzione del cortometraggio. Il fondatore del progetto, Alex Loprieno, prima di dedicarsi al cinema, ha lavorato per quasi un decennio come assistente di volo: “Per anni ho vissuto gli aeroporti dall'interno, vedendo migliaia di persone trascorrere il proprio tempo d'attesa senza una vera esperienza da vivere”, “oggi quell'intuizione diventa realtà: portare il cinema breve nei luoghi di passaggio e trasformare il tempo morto in tempo di valore. I cortometraggi hanno una durata perfetta per il contesto aeroportuale e possono offrire intrattenimento intelligente, rapido e coinvolgente”. L'accordo con gli aeroporti rappresenta anche un'importante evoluzione per il mercato audiovisivo. Storicamente il cortometraggio ha trovato la propria diffusione principalmente attraverso festival, eventi specializzati o circuiti limitati. Grazie a questa iniziativa, il formato entra in un contesto ad altissima frequentazione internazionale, raggiungendo milioni di spettatori potenziali ogni anno. Per filmmaker, produttori e distributori si apre così un nuovo canale di esposizione globale che può già contare su oltre 3.550 titoli. Parallelamente all'attività di distribuzione, la piattaforma sviluppa e produce contenuti originali sotto il marchio WeShort Originals, con oltre 25 titoli già selezionati e premiati in festival di primo rilievo.