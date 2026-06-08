È lo stesso Massimo Giletti a raccontarlo al Fatto Quotidiano: se ne è convinto proprio durante il suo viaggio, ascoltando più voci. Perché Lampredi era un personaggio importante nel PCI, mentre dare il merito ad un ragioniere come Audisio era l'ideale. Invece “Moretti, il terzo presente di fronte a Mussolini e alla Petacci prima di essere uccisi, si è contraddetto su quegli istanti molte volte. In una intervista ad una radio francese del 1946, che abbiamo ritrovato, sembra quasi che non fosse lì”. Di più: Moretti è colui che secondo la versione ufficiale, passa il suo Mitra Mas 38 ad Audisio perché il suo mitra Thompson si era inceppato. Quella stessa arma è conservata in Albania, a Tirana, al Museo Storico Nazionale, dove Giletti si è recato personalmente. Ma ci sarebbe anche una pistola Beretta calibro 9 ad aver sparato.

Proprio grazie al ritrovamento dell'arma, fino a oggi mai comparsa nella storia, una testimonianza inedita e un archivio segreto in Gran Bretagna dove, a distanza di ottantuno anni, un professore gli ha consegnato un documento desecretato il primo gennaio 2026. Si tratta di un documento che apre nuovi scenari e che fa parte di una serie di atti che, appunto desecretati in tempi recenti, mostrerebbero l'interesse degli inglesi a infiltrare propri gruppi anche nelle formazioni partigiane, con l'obiettivo di attuare diverse strategie. Rimane poi il nodo del carteggio tra Churchill e Mussolini mai ritrovato (insieme all'ormai leggendario Oro di Dongo), ma di cui Giletti ha sentito parlare da quello che fu il chierichetto di don Gusmaroli, nel '45 parroco di Gera Lario, un paesino a qualche chilometro sopra Dongo. Quel sacerdote avrebbe nascosto in una tomba dentro la chiesa i documenti del carteggio Churchill-Mussolini. Poi rimane il mistero di Churchill in visita sul Lago di Como sotto falso nome, nel settembre dello stesso anno: che stesse cercando il carteggio?