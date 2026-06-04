Sal Da Vinci come Pietro Savastano in “Gomorra”: lui arriva al cinema, mentre il figlio lancia il nuovo singolo

Sal Da Vinci sta vivendo il suo “periodo Maradona”. Napoli lo ha incoronato, Sanremo lo ha premiato e l’Europa ha ballato con lui da Vienna. Il 2026 si sta trasformando nell'anno della consacrazione definitiva del cantante napoletano. Da Rossetto e caffè, fino alla vittoria con la sua Per sempre sì a Sanremo. Sal sembra proprio uscito da Gomorra per dire: “Mo ce ripigliamm' tutt' chell che è 'o nuost”. Dopo cinquant’anni di carriera, è questo il momento.
L'artista napoletano continua a raccogliere successi e ad allargare i confini della sua carriera. L'ultima novità arriva dal grande schermo: il cantante entrerà infatti nel mondo del doppiaggio cinematografico prestando la voce a uno dei nuovi personaggi di Toy Story 5, attesissimo capitolo della celebre saga animata che riporterà nelle sale le avventure di Woody, Buzz e dei loro inseparabili compagni.
Per Da Vinci si tratta di un'esperienza inedita che conferma la sua versatilità artistica. Nel film interpreterà Pizza cu 'e llente, figura enigmatica e carismatica appartenente a una comunità di giocattoli dimenticati. Un ruolo importante che nella versione originale è stato affidato alla superstar internazionale Bad Bunny, quindi non proprio l’ultimo arrivato. Una scelta che testimonia la popolarità e il forte legame che il cantante partenopeo ha saputo costruire con il pubblico italiano nel corso degli anni.
L'approdo al cinema rappresenta un ulteriore tassello di una carriera iniziata giovanissimo e costruita tra musica e teatro. Oggi Sal Da Vinci sembra vivere una nuova stagione artistica.
Ma quello che sta vivendo la famiglia Da Vinci è un momento particolarmente felice anche grazie al percorso di Francesco Da Vinci, figlio dell'artista, che negli ultimi anni ha saputo conquistare una propria identità professionale senza limitarsi all'etichetta di “figlio d'arte”.
Nato a Napoli il 14 maggio 1993 con il nome di Francesco Sorrentino, il giovane artista è cresciuto respirando musica fin dall'infanzia. Il nome d'arte scelto, Da Vinci, rappresenta la volontà di proseguire una tradizione artistica con uno stile personale.
Anche Francesco, come il padre, è cantante, autore e attore e ha costruito il proprio percorso passo dopo passo. La sua notorietà è cresciuta sensibilmente nel 2019 grazie alla partecipazione a The Voice of Italy, dove riuscì a farsi notare con il brano L'ammore fa paura. Da allora sono arrivati diversi singoli che hanno consolidato la sua presenza nella scena musicale napoletana e non solo, tra cui Sulo io, Nun passa maje, Nu Vase Tuoje e Te voglio verè. E tra i momenti più significativi della sua carriera c'è anche il duetto con il padre in Luntan a me.
Francesco ha inoltre dimostrato di possedere talento anche davanti alla macchina da presa. Nella quarta stagione di Gomorra ha interpretato il personaggio di 'Mma, legato alla cosiddetta banda dei Talebani. Non a caso, alcune sue canzoni sono state inserite anche nella colonna sonora della serie, creando un collegamento tra la sua attività musicale e quella recitativa.
La recente vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo ha inevitabilmente riportato l'attenzione sull'intera famiglia, mentre Sal non ha mai nascosto la soddisfazione nel vedere il figlio costruire una carriera autonoma.
Oggi, mentre Sal Da Vinci conquista nuovi traguardi tra musica e cinema, Francesco continua a consolidare il suo percorso artistico e si prepara a lanciare Signorina, il nuovo brano che uscirà a mezzanotte.
E noi azzardiamo un'ipotesi: il prossimo passo di Sal sarà la conduzione di un noto programma televisivo.