Sal Da Vinci come Pietro Savastano in “Gomorra”: lui arriva al cinema, mentre il figlio lancia il nuovo singolo

Ma quello che sta vivendo la famiglia Da Vinci è un momento particolarmente felice anche grazie al percorso di Francesco Da Vinci, figlio dell'artista, che negli ultimi anni ha saputo conquistare una propria identità professionale senza limitarsi all'etichetta di “figlio d'arte”.

Nato a Napoli il 14 maggio 1993 con il nome di Francesco Sorrentino, il giovane artista è cresciuto respirando musica fin dall'infanzia. Il nome d'arte scelto, Da Vinci, rappresenta la volontà di proseguire una tradizione artistica con uno stile personale.

Anche Francesco, come il padre, è cantante, autore e attore e ha costruito il proprio percorso passo dopo passo. La sua notorietà è cresciuta sensibilmente nel 2019 grazie alla partecipazione a The Voice of Italy, dove riuscì a farsi notare con il brano L'ammore fa paura. Da allora sono arrivati diversi singoli che hanno consolidato la sua presenza nella scena musicale napoletana e non solo, tra cui Sulo io, Nun passa maje, Nu Vase Tuoje e Te voglio verè. E tra i momenti più significativi della sua carriera c'è anche il duetto con il padre in Luntan a me.

Francesco ha inoltre dimostrato di possedere talento anche davanti alla macchina da presa. Nella quarta stagione di Gomorra ha interpretato il personaggio di 'Mma, legato alla cosiddetta banda dei Talebani. Non a caso, alcune sue canzoni sono state inserite anche nella colonna sonora della serie, creando un collegamento tra la sua attività musicale e quella recitativa.

La recente vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo ha inevitabilmente riportato l'attenzione sull'intera famiglia, mentre Sal non ha mai nascosto la soddisfazione nel vedere il figlio costruire una carriera autonoma.

Oggi, mentre Sal Da Vinci conquista nuovi traguardi tra musica e cinema, Francesco continua a consolidare il suo percorso artistico e si prepara a lanciare Signorina, il nuovo brano che uscirà a mezzanotte.

E noi azzardiamo un'ipotesi: il prossimo passo di Sal sarà la conduzione di un noto programma televisivo.