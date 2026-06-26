Corona trova il video di Sara e Gabriele, ma gode davvero quando può sparare su Maria De Filippi: "Temptation Island? Non ci ha messo la faccia, vi prende in giro"

Programma defilippiano che vai, social che trovi: le coppie di C’è Posta per Te si incontravano su Facebook, si scrivevano su Messenger e What’sApp sotto pandemia, quelle di Temptation Island si iscrivono a Only Fans e girano un video porno.
La quindicesima edizione di Temptation Island era stata annunciata dal portiere del Napoli che non si voleva accasare, e invece poi l’attenzione se la sono presa altri: la coppia col profilo su Only Fans. La notizia era fin troppo ghiotta per rimanere nei bassifondi del gossip, infatti è subito diventata il caso di questa edizione.
A Maria non sfugge niente: tresche, bugie, gente che si professa single per farsi vedere in tv ma poi non lo è. Non le sfugge niente: tranne il video hard di Sara e Gabriele.
Forte di un notevole 27,6% di share alla prima puntata, 5 punti sopra ai Mondiali su Rai 1, la produzione del programma ha provveduto subito ad agevolare video dei due. Sara e Gabriele infatti, hanno inviato ciascuno un mea culpa in formato filmato, in cui raccontano che quando hanno girato il video incriminato, erano ubriachi. Poi naturalmente passano a difendere il programma, spiegando che i sentimenti che hanno provato durante le registrazioni erano autentici, che la loro è una coppia vera e che se hanno nascosto di aver girato quel video, è per vergogna. Si tratterebbe inoltre di un girato risalente a quattro anni fa, a testimonianza proprio di quanto la coppia sia longeva.
Inutile dire che appena si è diffusa la notizia, la domanda più gettonata sui social è stata una e una sola: dove si può vedere il video? La risposta l’ha data subito Fabrizio Corona, che non poteva certo lasciarsi sfuggire qualcosa di tanto succulento: se il contenuto non può andare su You Tube, piazzalo su Telegram. Anche se sono solo pochi secondi. E così Corona ha fatto, continuando però ad accusare Mediaset. La De Filippi, sostiene, non ci ha messo la faccia: i due ragazzi non hanno solo girato il video, lo hanno pure caricato online per trarne un guadagno, perciò ora non possono dire di non sapere come sia finito in rete.
Ma è soprattutto Mediaset, più che sui due protagonisti, che Corona attacca. Già lo scorso anno aveva detto che, essendoci persone pagate per “tentare” le coppie, Temptation Island poteva essere accostato alla prostituzione. Il video di Sara e Gabriele gli dà l’occasione per tornare ad accusare il programma della Fascino di essere finto e di prendere in giro i telespettatori. La prova? Non tanto il video porno in sé, ma i suoi protagonisti pentiti a favore di telecamera, che non si spiegano come il filmato possa essere tornato alla superficie.