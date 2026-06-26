Corona trova il video di Sara e Gabriele, ma gode davvero quando può sparare su Maria De Filippi: "Temptation Island? Non ci ha messo la faccia, vi prende in giro"

Forte di un notevole 27,6% di share alla prima puntata, 5 punti sopra ai Mondiali su Rai 1, la produzione del programma ha provveduto subito ad agevolare video dei due. Sara e Gabriele infatti, hanno inviato ciascuno un mea culpa in formato filmato, in cui raccontano che quando hanno girato il video incriminato, erano ubriachi. Poi naturalmente passano a difendere il programma, spiegando che i sentimenti che hanno provato durante le registrazioni erano autentici, che la loro è una coppia vera e che se hanno nascosto di aver girato quel video, è per vergogna. Si tratterebbe inoltre di un girato risalente a quattro anni fa, a testimonianza proprio di quanto la coppia sia longeva.

Inutile dire che appena si è diffusa la notizia, la domanda più gettonata sui social è stata una e una sola: dove si può vedere il video? La risposta l’ha data subito Fabrizio Corona, che non poteva certo lasciarsi sfuggire qualcosa di tanto succulento: se il contenuto non può andare su You Tube, piazzalo su Telegram. Anche se sono solo pochi secondi. E così Corona ha fatto, continuando però ad accusare Mediaset. La De Filippi, sostiene, non ci ha messo la faccia: i due ragazzi non hanno solo girato il video, lo hanno pure caricato online per trarne un guadagno, perciò ora non possono dire di non sapere come sia finito in rete.