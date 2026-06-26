“Parli di scrittori potenti e mi viene da sorridere”. Intervista totale a Filippo Davoli: “Il certificato antifascista a Più Libri Più Liberi? Se bastasse un patentino ne firmerei uno ogni giorno”. Il rap? “Non è poesia”

Dalle dense correnti. È il titolo della tua ultima raccolta di poesia, che hai scelto di pubblicare all’interno di una collana neonata, che si definisce giustamente coraggiosa. La prima domanda che ti faccio è: cosa significa pubblicare oggi poesia? Perché non tenersela per sé e basta.

Pubblicare poesia significa comunque offrire un’occasione di incontro e di condivisione. A chi? Non importa. In che misura? Non importa nemmeno questo, o non più di tanto. Significa comunque rendere alla voce – che chiede di venir detta – di avere una sua destinazione, un suo collocamento. Come dire, il vento che soffiando porta la poesia, poi vuole depositarla in un luogo stabile, così come nella regola fondativa benedettina. Lo Spirito soffia dove vuole, ma poi i monaci sposano la residenzialità. Io so che ho compiuto la mia missione – la parte che compete a me – quando i versi trovano casa.

Torniamo al titolo. Nella prefazione Guido Garufi parla di “realismo metafisico”, un’espressione che mi sembra particolarmente azzeccata. La tua poesia è un cavo di alta tensione tra la terra e un’altra dimensione. Cosa e quali sono le tue “dense correnti”?

Tutta l’esistenza è una densa corrente, un raccordo di tante infinite sfaccettature e varianti. È importante che sia una corrente, cioè che abbia un vento (come dicevo prima) e contemporaneamente una direzione. Perché siamo in viaggio. La poesia è un po’ come la nube che guidava il popolo di giorno attraverso il deserto, una sorta di segnale ricognitivo e anche indicativo. Bisogna imparare a servirla, educarsi al suo ascolto e tenere lo sguardo aperto in direzione dell’orizzonte e dell’oltre. Ci si riesce? A volte sì, a volte no. L’importante però è non perdere l’attitudine allo stupore e all’ascolto.

Poesia, che oggi ha subìto evoluzioni e trasformazioni che allettano il palato degli accademici. La lirica ha perso man mano mordente, anche se il grande pubblico la cerca ancora e forse non capisce la poesia d’avanguardia, invece studiatissima. Siamo anche a un decennio da La pura superficie di Mazzoni, un libro considerato spartiacque, quasi un Il partito preso delle cose italiano. Cosa pensi della direzione che ha preso la poesia oggi?

Sai? Non seguo le evoluzioni dei critici e nemmeno i canoni che inevitabilmente originano dall’eliminazione del canone. Mi sembrano argomenti troppo grandi, per me, e spesso pretestuosi. Io sono un figlio del Novecento, e in esso di quel fiume del cosiddetto “grande stile” che oggi parrebbe superato. È davvero così? Personalmente non credo. Sarà diventato un fiume carsico, forse, ma prima o poi tornerà alla luce. O forse no. Io comunque sono e resto un figlio del mio tempo chiamato a vivere la quotidianità di un tempo ulteriore. Ma con la mia realtà, con le mie coordinate, con la mia storia. Non posso inventarmene una che non mi appartiene solamente perché altri considerano la lingua della poesia una cosa superata. Ripeto: secondo me non è superata proprio per niente. E forse per questo tanto avanguardismo e postmodernismo non riescono a “bucare lo schermo” dei lettori: perché non dice più. Parla ma non dice. Credo che prima o poi questa “smania” finirà. Non importa che io lo ricordi. Importa che non abbia tradito la mia lingua.

Anni fa mi hai detto: “I poeti devono sparire”, nel senso che poi deve restare il testo. Quali poeti oggi, tra i più incensati, resteranno secondo te?

Se i poeti devono sparire, sono i libri che devono restare. Non i poeti. Quindi la tua domanda è contraddittoria. Ci sono poeti incensati, oggi? A me sembra che la poesia, al di là dei reading e delle kermesse, abbia uno spazio sempre più di nicchia. Che significa essere un poeta incensato? Perdonami, ma non lo capisco.

L’ambiente culturale italiano è pavido, pieno di vigliacchi. I nomi non li fa più nessuno, soprattutto quando servirebbe fare quelli dei pessimi scrittori potenti. Quindi lo chiedo a te: fammi i nomi dei peggiori e potenti che vedi in giro. Tra romanzieri e poeti.

Sì, è pavido? Non lo frequento granché. Ho i miei amici di una vita e basta. Mi dispiace che sia così. Ma forse è l’Italia che sta attraversando un tempo anche lungo di progressivo livellamento al basso che non accenna ad arrestarsi. Parli di scrittori potenti e mi viene da sorridere: che significa potenti? Hanno trovato l’elisir dell’eterna sopravvivenza? Non vedo altri poteri realmente tali, in circolazione. Sono in grado soltanto di esprimere un parere sui libri che leggo: Lo sbilico di Pierantozzi mi è piaciuto tanto, ad esempio, mentre tutto il filone noir non lo reggo proprio. In poesia, noto con imbarazzo che i grandi editori pubblicano titoli che spesso lasciano il tempo che trovano. Molto meglio taluni piccoli e coraggiosi editori. Ma in fondo è sempre stato così, da quanto ricordo. Penso che le cose brutte passeranno prima del tempo. Peccato per la carta sprecata e per le piante saccheggiate per produrla.