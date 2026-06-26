Taylor Swift si sposa passando sopra a Donald Trump? L'Independence Day, Madison Square Garden e tutto quello che sappiamo sul matrimonio con Travis Kelce

Ma ci avete fatto caso che quando si sposa un personaggio dello spettacolo, all’orizzonte ci sono sempre polemiche? In questo caso erano già iniziate un mese fa, quando si parlava dell’assenza del “plus one”, che avrebbe già indignato le amiche single della cantante. Di cosa si tratta? È semplicemente l’invito a portare un accompagnatore. In pratica, se sei invitato a un matrimonio con “plus one”, puoi presentarti con una persona a tua scelta: che sia un partner, un amico o altri, anche se non è nominato esplicitamente nell’invito. Serve soprattutto per permettere agli invitati di non andare da soli e rendere la festa più aperta e flessibile.

Ma Taylor Swift non l’avrebbe contemplato. Tanto che un’amica della cantante avrebbe dichiarato ai tabloid britannici: “Che devo fare? Sono timida, conosco poca gente e non sono amica di Gigi o Bella Hadid”. E avrebbe inoltre aggiunto che si sarebbe sentita meno considerata rispetto ad altre invitate presenti in coppia, come Selena Gomez, che ha partecipato insieme al marito Benny Blanco.

Il possibile divieto del “plus one” sarebbe coerente, secondo alcune ricostruzioni, con le indicazioni del galateo nordamericano più tradizionale. Già nel secolo scorso, Emily Post - considerata una delle massime autorità in materia di etichetta sociale - aveva stabilito che agli eventi nuziali dovessero essere ammessi solo i partner ufficiali, come coniugi, fidanzati o conviventi, escludendo accompagnatori occasionali. In questo contesto si inserirebbe la storia della coppia formata da Taylor Swift e Travis Kelce, entrambi 36enni, che hanno annunciato il loro fidanzamento lo scorso agosto dopo circa due anni di relazione vissuta tra impegni professionali e distanze imposte dalle rispettive carriere. Con un post sui social, la coppia aveva scherzato sulla propria unione definendosi ironicamente “l’insegnante d’inglese e il professore di educazione fisica pronti a sposarsi”.

Oltre alla polemica legata all’assenza del “plus one”, ce n’è un’altra ancora più recente: la scelta della probabile data di nozze potrebbe oscurare i 250 anni degli USA. Che la cantante abbia voluto depistare l’Independence Day?

La Swift ha sempre sfoggiato il suo spirito patriottico, così come si è esplicitamente schierata contro Trump, sostenendo la candidata Kamala Harris durante le ultime elezioni presidenziali.

Sulla possibile data del matrimonio si concentrano diverse interpretazioni dei fan più attenti, i cosiddetti “swiftologi”, che evidenziano come il numero 3 ricorra spesso nell’immaginario della cantante e nelle sue scelte simboliche. Non pochi leggono inoltre la tempistica come una mossa tutt’altro che casuale, che finirebbe per sovrapporsi alle celebrazioni del 4 luglio organizzate a Washington dall’ex presidente Donald Trump, figura con cui Swift ha avuto in passato forti contrasti politici.

Se l’ipotesi dovesse trovare conferma, New York si troverebbe a vivere un fine settimana particolarmente intenso. In quei giorni sono infatti previsti eventi di grande richiamo, dalla parata navale “Sail 250”, che vede la partecipazione anche della nave scuola Amerigo Vespucci, ai tradizionali spettacoli di fuochi d’artificio, fino a una partita della World Cup in programma il giorno successivo al MetLife Stadium, nel vicino New Jersey. Per ora, però, resta tutto nel campo delle supposizioni: solo il 3 luglio si saprà se la popstar avrà davvero scelto di sfidare Trump scegliendo una data dal forte valore simbolico, in coincidenza con le celebrazioni per il 250° anniversario dell’Independence Day. Nel dubbio: siamo felici di non vivere a New York. Questa sfida, poi, non ci appassiona più di quella Trump vs Meloni.