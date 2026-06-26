Taylor Swift si sposa passando sopra a Donald Trump? L'Independence Day, Madison Square Garden e tutto quello che sappiamo sul matrimonio con Travis Kelce

Lo sapete qual è l’artista più ascoltata di sempre su Spotify? Taylor Swift. Ed è anche la persona dell’anno secondo il Time. Questo potrebbe renderla la persona più influente degli USA? Anche più di Trump? Lo sapremo in seguito a un evento che dovrebbe essere imminente: il suo matrimonio con Travis Kelce.
Le voci su un possibile matrimonio tra la popstar e il giocatore di football americano si fanno sempre più insistenti. Secondo quanto riportato dal New York Times, diversi elementi lasciano ipotizzare che la coppia possa convolare a nozze a New York durante il weekend del 4 luglio, anche se finora non è arrivata alcuna conferma ufficiale dai diretti interessati.
Tra gli indizi citati c'è un'autorizzazione comunale per la chiusura temporanea di alcune strade nei pressi del Madison Square Garden tra il 2 e il 4 luglio, con un grande evento fissato per il 3 luglio. A questo si aggiungono le prenotazioni effettuate in città da alcuni giocatori dei Kansas City Chiefs, la squadra NFL in cui milita Kelce, e l'organizzazione di appuntamenti privati destinati agli invitati.
Chissà se anche gli abitanti del Madison Square Garden si indigneranno come i palermitani per il matrimonio di Dua Lipa! La scelta del Madison Square Garden, che negli anni Settanta fece da cornice alle nozze del cantante Sly Stone davanti a circa 20 mila spettatori paganti, non è certo considerato una location romantica. Tuttavia, per i futuri sposi rappresenterebbe una scelta strategica, grazie al suo alto livello di riservatezza: una struttura chiusa e impenetrabile, con accessi controllati, pensata anche per proteggere gli ospiti dall’assedio dei paparazzi.
Secondo le indiscrezioni, il programma prevederebbe una prima serata riservata a un gruppo ristretto di ospiti il 2 luglio, seguita il giorno successivo da un ricevimento molto più ampio. Anche il fatto che il Madison Square Garden non abbia eventi in calendario in quelle date ha contribuito ad alimentare le speculazioni.
A rendere ancora più fitto il mistero sono state alcune dichiarazioni del sindaco di New York, Zohran Mamdani, che durante un incontro con la stampa ha lasciato intendere di essere al corrente dell'organizzazione di un importante evento, senza però confermare che si tratti delle nozze della celebre coppia. Nessun commento è arrivato nemmeno dagli staff di Taylor Swift, Travis Kelce o dalla direzione dell’arena.
Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate, si tratterebbe di uno degli eventi mondani più attesi degli ultimi anni. Dopo il fidanzamento annunciato la scorsa estate, la relazione tra la popstar e il campione NFL continua infatti a catalizzare l'attenzione di fan e media di tutto il mondo. Per il momento, però, tutto resta nel campo delle indiscrezioni.
Quello che sembra chiaro è che se tutto dovesse essere confermato, delineerebbe una scelta di totale discrezione da parte della popstar e della leggenda dei Kansas Chiefs, che hanno evitato di fare grandi annunci in largo anticipo.
Ma ci avete fatto caso che quando si sposa un personaggio dello spettacolo, all’orizzonte ci sono sempre polemiche? In questo caso erano già iniziate un mese fa, quando si parlava dell’assenza del “plus one”, che avrebbe già indignato le amiche single della cantante. Di cosa si tratta? È semplicemente l’invito a portare un accompagnatore. In pratica, se sei invitato a un matrimonio con “plus one”, puoi presentarti con una persona a tua scelta: che sia un partner, un amico o altri, anche se non è nominato esplicitamente nell’invito. Serve soprattutto per permettere agli invitati di non andare da soli e rendere la festa più aperta e flessibile.
Ma Taylor Swift non l’avrebbe contemplato. Tanto che un’amica della cantante avrebbe dichiarato ai tabloid britannici: “Che devo fare? Sono timida, conosco poca gente e non sono amica di Gigi o Bella Hadid”. E avrebbe inoltre aggiunto che si sarebbe sentita meno considerata rispetto ad altre invitate presenti in coppia, come Selena Gomez, che ha partecipato insieme al marito Benny Blanco.
Il possibile divieto del “plus one” sarebbe coerente, secondo alcune ricostruzioni, con le indicazioni del galateo nordamericano più tradizionale. Già nel secolo scorso, Emily Post - considerata una delle massime autorità in materia di etichetta sociale - aveva stabilito che agli eventi nuziali dovessero essere ammessi solo i partner ufficiali, come coniugi, fidanzati o conviventi, escludendo accompagnatori occasionali. In questo contesto si inserirebbe la storia della coppia formata da Taylor Swift e Travis Kelce, entrambi 36enni, che hanno annunciato il loro fidanzamento lo scorso agosto dopo circa due anni di relazione vissuta tra impegni professionali e distanze imposte dalle rispettive carriere. Con un post sui social, la coppia aveva scherzato sulla propria unione definendosi ironicamente “l’insegnante d’inglese e il professore di educazione fisica pronti a sposarsi”.
Oltre alla polemica legata all’assenza del “plus one”, ce n’è un’altra ancora più recente: la scelta della probabile data di nozze potrebbe oscurare i 250 anni degli USA. Che la cantante abbia voluto depistare l’Independence Day?
La Swift ha sempre sfoggiato il suo spirito patriottico, così come si è esplicitamente schierata contro Trump, sostenendo la candidata Kamala Harris durante le ultime elezioni presidenziali.
Sulla possibile data del matrimonio si concentrano diverse interpretazioni dei fan più attenti, i cosiddetti “swiftologi”, che evidenziano come il numero 3 ricorra spesso nell’immaginario della cantante e nelle sue scelte simboliche. Non pochi leggono inoltre la tempistica come una mossa tutt’altro che casuale, che finirebbe per sovrapporsi alle celebrazioni del 4 luglio organizzate a Washington dall’ex presidente Donald Trump, figura con cui Swift ha avuto in passato forti contrasti politici.
Se l’ipotesi dovesse trovare conferma, New York si troverebbe a vivere un fine settimana particolarmente intenso. In quei giorni sono infatti previsti eventi di grande richiamo, dalla parata navale “Sail 250”, che vede la partecipazione anche della nave scuola Amerigo Vespucci, ai tradizionali spettacoli di fuochi d’artificio, fino a una partita della World Cup in programma il giorno successivo al MetLife Stadium, nel vicino New Jersey. Per ora, però, resta tutto nel campo delle supposizioni: solo il 3 luglio si saprà se la popstar avrà davvero scelto di sfidare Trump scegliendo una data dal forte valore simbolico, in coincidenza con le celebrazioni per il 250° anniversario dell’Independence Day. Nel dubbio: siamo felici di non vivere a New York. Questa sfida, poi, non ci appassiona più di quella Trump vs Meloni.