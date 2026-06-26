Dove sono i 20 milioni che il ministro Giuli aveva promesso ai lavoratori del cinema italiano? Le maestranze protestano: “Quei soldi non finiscano a produttori e autori ‘sopra la linea’”

La politica culturale di un Paese si misura anche in base a dove vengono stanziate le risorse. Dunque la domanda che i lavoratori e le lavoratrici del mondo del cinema hanno rivolto al ministro della Cultura Alessandro Giuli è legittima: che fine hanno fatto i 20 milioni per le maestranze “più importanti del mondo”? Il comunicato del collettivo Siamo ai titoli di coda fa riferimento alle parole pronunciate alla Camera dal Ministro il 15 aprile scorso, in cui erano stato annunciato un impiego di denaro proprio a sostegno delle professionalità tecniche e artistiche impiegate sui set. E invece no: il rischio è che quei soldi finiscano tra i contributi selettivi, quindi ai produttori o agli autori principali, ovvero i costi “sopra la linea” (quelli per registi, interpreti principali per esempio). Il tutto in un momento di forte difficoltà del settore, con un calo delle produzioni dopo il boom del periodo a cavallo del Covid e un taglio del fondo dedicato al cinema (per il 2026 saranno 610 milioni, che nel 2027 diventeranno 500). In Parlamento, intanto, si discute di come concretizzare la riforma di un settore che risente anche a livello di opinione pubblica dei recenti scandali, tra mancati finanziamenti al film su Giulio Regeni e il caso Kaufmann.