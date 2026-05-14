I retroscena dietro al cinema di Roma: alle spalle del ministro Giuli c’è un mondo che si muove. Commissioni, influenze e un nome che ritorna: Federico Mollicone

Alessandro Giuli ha scelto la forza e ha licenziato il responsabile della segreteria tecnica Emanuele Merlino e la sua segretaria personale Elena Proietti. Ha scelto di essere uomo d’azione, prima ancora che di cultura, perché la situazione stava precipitando. Lo scossone maggiore lo hanno dato le decisioni scandalose delle commissioni cinema: niente soldi al film su Giulio Regeni, 100mila per le fettuccine Alfredo. Il Ministro, va detto, ha subito provato a rimediare prendendo le distanze e assicurando la revisione delle linee guida. Un altro suo uomo ha detto di non essere a conoscenza della decisione presa a proposito del documentario su Regeni (che era già stato distribuito e premiato): Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente della commissione Cultura, non sapeva; e se avesse saputo avrebbe fatto qualcosa. “Il Parlamento non si occupa di commissioni ministeriali”, ha detto quando l’emorragia era già grave, “ricordo che le commissioni nominate da Franceschini bocciarono C’è ancora domani non potendo sapere che sarebbe diventato un fenomeno nazionale, così come un film, Il Nibbio, dedicato a Nicola Calipari”. Se gli altri hanno fatto peggio che volete da noi, della serie. Ma qualcosa a Roma, nel mondo del cinema, sta cambiando. La Siae di Salvatore Nastasi, come abbiamo rivelato in esclusiva, si sta muovendo per entrare nei David di Donatello, passando da membro Fondatore Sostenitore a Ordinario, quindi con diritto di voto su materie decisive. Non ultima, la nomina del Direttore artistico.