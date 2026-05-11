Ma cosa c'è davvero dietro il siluramento dello staff del ministro Giuli? Un ministero della cultura impossibile da bonificare, il Quirinale e un futuro che somiglia ad un "campo minato"...

La cultura è una palude, anzi una laguna, ma si sta rapidamente trasformando in una trincea, perché pare difficile da bonificare. Come sapete il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha licenziato tutto il suo staff. Dopo le scintille alla Biennale con il presidente Pietrangelo Buttafuoco e l’acceso scambio a distanza con Matteo Salvini, ora la frattura è tutta interna a Fratelli d’Italia. La causa? Formalmente i mancati fondi al documentario su Giulio Regeni e la mancata partecipazione di Elena Proietti alla missione del ministro a New York. La ferita è più profonda di quanto non appaia in superficie e Gianluigi Paragone dalle colonne della Verità vi affonda la penna. Lo strappo vero è con Giovanbattista Fazzolari, non esattamente l’ultima ruota del carro, anzi. Stiamo parlando del sottosegretario “al cuore” della Presidenza del Consiglio. “Alla testa, o della ragione, è Alfredo Mantovano”, spiega Francesco Damato da Startmag, che tra l’altro si domanda come mai in principio, quando il dicastero venne fondato tramite decreto legge da Aldo Moro, venne intitolato ai “beni culturali”, piuttosto che alla “Cultura”.