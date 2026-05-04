Era ovvio che Pietrangelo Buttafuoco, intellettualmente, parteggiasse per l'asse Iran-Russia

In ogni caso, di una cosa sono ed ero certo: tra la Persia, oggi Iran, e la cultura occidentale, Pietrangelo non ha dubbi da che parte stare e mi permetto di non credere che la sua "fede" sia così "pacifica" come Egli vuole fare credere con delle esternazioni retoriche da bacio perugina sulla portata "tarallucci e vino" dell'Arte. Lo scontro del pensiero non ha mai considerato l'Onu come un soggetto pensante. Pietrangelo ha appena detto una frase stupenda: "L'arte parla al futuro e cancella le catastrofi". Vero, verissimo. Ma è lo stesso Principio che guida i martiri, i kamikaze e che impedisce a me di farmi saltare le cervella. Ma Pietrangelo è "dentro la storia", così come l'Islam vuole. Ed essere "dentro la Storia" implica una presa di posizione. Era prevedibile, per chi ha un minimo di cultura. Né di destra né di sinistra, ma Teologica.