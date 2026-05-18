Delitto di Garlasco e “sistema Pavia”: a Brescia magistrati che ascoltano magistrati per i (presunti) reati di altri magistrati (e imprenditori). Più chiaro di così…

L'accusa è pesante: corruzione e peculato. Insomma, al centro di tutto non ci sono alti ideali di giustizia e verità, ma voci di capitolo miserabilmente più terrene, come le spese per il noleggio delle automobili e i costi delle intercettazioni telefoniche gestite dalla Esitel e dalla Cr Service, le società di D’Arena che per lungo tempo hanno operato in regime di quasi esclusiva negli uffici giudiziari pavesi. Il sospetto è quello di un baratto desolante, fatto di pranzi offerti nel rinomato ristorante Lino, vetture acquistate a prezzi di favore e auto di servizio utilizzate oltre l'orario consentito. Un presunto mercato dei favori in cambio di appalti blindati, che svelerebbe la trama sotterranea del cosiddetto "Sistema Pavia". Che è il modo corto e “geolocalizzato” per definire un intreccio di poteri dove la linea di demarcazione tra controllori e controllati. Le difese tentano di smontare il teorema puntando all'archiviazione, forti anche di una prima vittoria al Riesame che ha restituito i telefoni sequestrati, ma la faccenda è più ingarbugliata del previsto.