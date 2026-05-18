Attentato a Modena, parla Roberta Bruzzone: “Con l’infermità mentale Salim El Koudri può evitare il carcere. La pista terroristica? Non ci credo”

Dottoressa Bruzzone, cosa non ha funzionato nel caso di Salim El Koudri?

Quello che non va è la gestione dei pazienti psichiatrici, che ormai in larga parte è una delle peggiori problematiche che abbiamo nel nostro Paese. Il vero problema è quello lì.

Perché?

Perché fondamentalmente la gestione della salute mentale, le risorse dedicate alla salute mentale in questo Paese, sono ormai ridotte all’osso e i risultati si vedono ampiamente.

Per quanto riguarda la patologia mentale di Salim El Koudri, era prevedibile quello che è successo?

Mi pare di capire che fosse nello spettro schizofrenico fondamentalmente. Di solito non è così difficile prevedere che possa evolvere in maniera paranoide e quindi trasformare chiunque in un bersaglio. Assistiamo spesso a questo tipo di condizioni, quindi non è qualcosa che debba sorprenderci sotto questo aspetto.

Quindi davvero il rischio è così elevato per una patologia del genere?

Il rischio è alto ogni volta che c’è un problema di salute mentale legato alla percezione della realtà e delle relazioni con gli altri. Lo è soprattutto, poi, quando c’è una problematica legata alla matrice paranoidea. Tali soggetti fanno molto presto a trasformare gli altri in bersagli e, magari convincendosi di essere perseguitati si auto-autorizzano (perdonate il gioco di parole) a mettere in campo poi azioni violente. Ogni volta che c’è una problematica di questo tipo non è che sia proprio così impossibile o improbabile un’evoluzione simile a quella di Salim El Koudri. Quello che francamente sconcerta è che, ancora una volta, abbiamo a che fare con qualcosa che era stato già intercettato. Poi questo soggetto sparisce dai radar, nel 2024 non si cura più, nessuno ha più idea di quello che faccia, di come viva, e poi un bel giorno ce lo troviamo a Modena che fa fuori una quantità industriale di persone con la sua Citroen. Questo è un po’ il problema principale. Non è era così improbabile potesse andare a finire così. Il problema vero è che ciò che riguarda la salute mentale nel nostro Paese viene gestito in maniera assolutamente inadeguata. Questa è la prova principale, l’ennesima dimostrazione purtroppo di qualcosa che ormai va avanti da parecchio tempo.

Quindi quanto è difficile intercettare in tempo casi del genere?

Ma guardi, in realtà non è che sia così difficile, perché la patologia psichiatrica di quel tipo che può evolvere in atti violenti non è che richieda Sigmund Freud per rendersene conto. Evidentemente il problema grosso è il fatto che non ci siano risorse adeguate per poter gestire soggetti che hanno queste problematiche, neutralizzandone la pericolosità sociale.