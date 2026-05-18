La strana coppia: Ranucci e Corona “alleati” su La Russa e l'archiviazione del figlio Leonardo Apache. Ma il re dei paparazzi scrive: “Report copia Falsissimo ma non fa informazione corretta”

Ai microfoni della trasmissione di Rai3 ha parlato proprio, per la prima volta, la presunta vittima, raccontando il suo punto di vista e la sua versione. Dice di essersi trasferita all'estero, dopo che a Milano le sarebbe stata fatta terra bruciata intorno. Racconta la storia di quella notte di maggio: l'alcol, la cocaina, poi il cocktail offertole da Leonardo Apache La Russa e il vuoto prima di risvegliarsi a casa del Presidente del Senato. In mezzo il presunto stupro, che secondo i magistrati sarebbe stato invece un rapporto consenziente. Sul cocktail i test della Procura sulla presenza di GHB, la cosiddetta "droga dello stupro", hanno dato esito negativo, seppur la vittima parli di "livelli leggermente più alti" nei campioni prelevati a giugno. Poi la scelta iniziale di non denunciare: la denuncia arrivò solo 40 giorni dopo. Secondo il racconto della ragazza, sarebbero stati gli stessi medici dell'ospedale a cui si era rivolta, insieme a una psicologa, a sconsigliarle di sporgere denuncia, perché il padre "era una figura politica troppo importante".

Al centro del servizio, al di là delle valutazioni giuridiche, ci sarebbe proprio questo. L'influsso esercitato dal Presidente del Senato sull'inchiesta, le difese del figlio prese durante la conferenza stampa in Senato che avrebbero trasformato la questione da "privata" a "politica". Mentre La Russa, raggiunto da Report, sostiene di essersi imposto un "religioso silenzio" per quasi tre anni dall'avvio del procedimento giudiziario.