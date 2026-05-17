Salvini non c’ha capito niente su Modena, l’attentato in auto e chi sono i buoni: fa propaganda becera su Salim El Koudri che in realtà è italiano e si scorda la nazionalità degli eroi che lo hanno bloccato (non c’è solo l’italiano di cui tutti parlano)

Ci è voluto poco. Pochissimo. Ancora il sangue caldo sull'asfalto di Modena, ancora i feriti in ospedale, e già la macchina della propaganda era in moto. Tutto è politica in Italia, anche una tragedia. E ogni scusa è buona per raccattare qualche consenso. Lo dimostrano le reazioni all'attentato compiuto ieri a Modena, con un uomo che a folle velocità si è lanciato con la sua auto sulla folla in pieno centro. A dare inizio a tutto è stato il nome dell'attentatore, Salim El Koudri, 31 anni, di chiara origine straniera ma nato in Italia e in possesso di cittadinanza italiana. Ma Matteo Salvini non si è fatto sfuggire l'occasione. Su X ha subito scritto: "Salim El Koudri. Questo il nome del criminale 'di seconda generazione' che oggi a Modena ha falciato, con la sua auto a folle velocità, dei passanti innocenti. Fermato da coraggiosi cittadini nonostante avesse un coltello, è stato arrestato. Non ci può essere nessuna giustificazione per un delitto così infame. In attesa di ulteriori informazioni da parte delle Forze dell'Ordine, una cosa è certa: in troppe città italiane l'integrazione delle cosiddette 'seconde generazioni' è fallita. Altro che 'ius soli' o cittadinanze facili, bisogna proseguire con ancora più determinazione sulla strada di permessi di soggiorno revocabili in caso di reati gravi. Certe persone non sono assolutamente integrabili, inutile che per motivi ideologici qualcuno neghi la drammatica evidenza". Ma quale permesso di soggiorno, a distanza gli ha risposto il suo stesso collega al governo, Antonio Tajani, che al congresso di Forza Italia ha detto: "Togliere il permesso di soggiorno a chi delinque? Chi è stato protagonista dell'evento di ieri a Modena non aveva un permesso di soggiorno, è cittadino italiano".