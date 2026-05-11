Delitto di Garlasco: la consulenza Dal Checco è ‘na democristianata? Il video di Andrea Sempio aperto il 7 agosto e le (non) risposte su “cartella militare” e “Albert.zip”

Anche la scienza ha limiti. Pure quella che, paradossalmente, è fatta da inequivocabili numeri. La consulenza informatica del dott. Paolo Dal Checco è già oggetto del solito “scontro” sui social tra chi è corso a scrivere che conferma quanto già affermato dai consulenti di parte e chi, invece, sembra sostenere l’esatto contrario. La sostanza? Consentiteci la battuta: sembra ‘na democristianata. Non per volontà (sia mai), ma perché il materiale è vecchissimo e gli elementi su cui si è potuto lavorare non hanno portato a conclusioni dirimenti. Ma, piuttosto, che possono valere un po’ per tutti.