Delitto di Garlasco: “Sono abbastanza sicuro che qua ci ascoltano”. Andrea Sempio l’ha detto in macchina e no, non è la frase che “lo salverà” (anzi)

Se nel 2017 qualcuno che avrebbe dovuto indagare gli aveva davvero dato una mano, non è così assurdo pensare che in quel “dargli una mano” ci sia stata anche qualche indicazione su come eludere le cimici o fare in modo che non captassero ogni parola. Ecco, saremo maliziosi, ma sembra proprio che nel pronunciare le frasi “più pericolose”, Andrea Sempio abbia fatto attenzione . Tanto che rispetto a tutto il resto si capisce pochissimo e solo con gli evolutissimi (e forse più moderni degli accorgimenti noti?) sistemi a disposizione delle forze di polizia si è effettivamente riusciti a capire cosa stesse dicendo. La difesa di Andrea Sempio, almeno nelle intenzioni comunicate nelle primissime ore dopo la richiesta di rinvio a giudizio, sembra però aver fissato le fondamenta di tutte le spiegazioni proprio in quella stessa intercettazione. Partendo da ciò che il 38enne dice verso la fine, quando in macchina con lui sale una certa “claudia” e la avvisa con questa frase: “Sono abbastanza sicuro che qui ci ascoltano”.

Una frase che si sente benissimo, che è chiarissima come è chiarissima la voce della ragazza. L’auto era ferma? Sì e di sicuro il movimento disturba di più, ma le parole di Sempio erano chiare, come erano chiare anche quelle di Bugalalla, anche prima, quando l’auto era in marcia. Ciò che non si sente, o che comunque si sente malissimo, è esattamente quello che sta in mezzo. Quello che “non doveva essere sentito”. Sicuri, quindi, che reggerà sostenere che Andrea Sempio sapesse benissimo di essere intercettato, tanto da dirlo a Claudia nella stessa intercettazione? Quella sua consapevolezza potrebbe, paradossalmente, essere considerata un'aggravante, la motivazione stessa per cui ha messo in atto (forse) delle “apparentemente evidenti” contromisure.