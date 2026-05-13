Ma quindi non era MOWstrificazione? Ecco la consulenza del Racis che si è concentrata (anche) sui post di Andreas sul forum Italian Seduction

Il colonnello Anna Bonifazi e il luogotenente Maurizio Inangeri, infatti, hanno redatto l’analisi comportamentale di Sempio esaminando le interviste televisive sia di Mediaset, sia di Sky, poi le intercettazioni ambientali e infine il materiale manoscritto rinvenuto durante la perquisizione domiciliare, tra cui anche, indovinate un po’, le chat del forum Italian Seduction a cui si iscrisse “per migliorare le proprie capacità di seduzione”, firmandosi con lo pseudonimo di “Andreas”. Risalgono, questi scritti digitali, ad un periodo in cui, secondo i Carabinieri, Andrea Sempio viveva il periodo più “critico” della sua adolescenza. Bullizzato e preso in giro aveva iniziato a praticare atti autolesionistici, tagli sul petto, sulle braccia, e bruciature auto-impresse. Dopo di ché cambiò compagni alla scuola superiore al quarto anno e contestualmente si iscrisse all’Italian Seduction Forum e lì, sempre stando a quando scritto dai Carabinieri, le cose “pare siano andate molto meglio. Da lì in poi ammette di essere riuscito a vedere anche aspetti positivi della sua infanzia e del suo carattere, come l’essere stato un bambino curioso, a cui piaceva leggere, amante degli animali e delle scienze e dotato di sensibilità”. Vi sono anche rievocazioni delle sue vecchie fiamme, tra cui Angela, Federica (che aveva dieci anni meno di lui) e altre, oltre a commenti molto personali sulla sua “attività masturbatoria che avrebbe assunto anche carattere di compulsività (egli stesso la definisce così)”.