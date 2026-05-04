Tommaso, ma quanti santi hai in Paradiso? Ringrazia di non chiamarti Ultimo o Pausini

Intendiamoci: cotanto trattamento 'speciale' non è riservato soltanto al buon vecchio Tommy Paradise. Ce ne sono molti altri che vengono raccontati dai media come eroi del 'completamente sold out', quando invece hanno perso rilevanza quasi del tutto e da eoni. Nei casi più clamorosi, non l'hanno mai davvero avuta se non per la stampa che bombarda di informazioni puntuali e narrazioni miracolistiche su personaggi di cui, tolte quelle, non sentiremmo (manco la necessità di) parlare. Questo succede a discapito di tanti altri, magari emergenti ma anche di lunghissimo corso. Laura Pausini avrà pure un fandom di (troppi!) invasati su X che la vivono come fosse religione, ma è Laura Pausini, santo cielo. L'unica che è riuscita resistere senza inciampi in decenni di carriera, ancora una volta l'unica a essere riuscita a costruirsene una perfino a livello internazionale. Con premi e riconoscimenti che nessun'altra può vantare. Personalmente, sono quanto di più lontano possa esistere dall'adulazioni a priori (quella non è giornalismo ma altro 'mestiere', ndr) però Pausini viene raccontata davvero troppo spesso alla stregua dell'ultima delle stracciarole. Mentre colleghe altrettanto intonate ma, a livello oggettivo, con meno seguito e successo sono dipinte come sacre Madonne sempre e comunque, qualsiasi cosa facciano, dicano o petino. Anzi, ancor prima, sulla 'fiducia' (di cui Pausini, evidentemente, non gode. E chissà perché).

Nessuno ha davvero 'dato una mano' ad Alessandra Amoroso, poi, crocefissa per mesi per aver negato un autografo a un fan: "Perché se lo faccio a te, poi devo farlo anche a tutti gli altri e adesso non ne ho il tempo". Il video divenne virale, con enorme biasimo collettivo. Senza considerare che la nostra fosse alle prove di una qualche rassegna musicale estiva e stesse per salire sul palco. Di certo non avrebbe potuto, manco volendo, fermarsi a salutare le centinaia di persone in piazza in quel momento. Davvero: non ce n'era il tempo. Eppure, i media hanno cavalcato quell'ondata di malcontento social, alimentando una pagliuzza che presto finì per essere rogo. Ancora oggi, c'è chi la considera maleducata e ingrata. Ora, non la conosciamo personalmente, ma per questo singolo episodio qui, ci pare un filo esagerato, per dirne il meno. Senza contare che sarebbe sempre buona cosa ricordare che personaggi famosi e artisti non siano (né debbano) essere a disposizione dei fan ogni minuto. Alcuni, pur animati dalle migliore intenzioni, considerano l'idolo che hanno nel cuore una sorta di 'proprietà': lo smanacciano, pretendono sorrisi e coccole, non importa se questi sia a pranzo coi parenti, in un momento insomma privato. In generale mai, ma specie quando non sta 'lavorando', non è 'vostro', bimbi. Il tuo cantante preferito, insomma, non è un Tamagotchi. Accettalo.

Poi però, mettiamo dentro anche Madame 'rea' di un atteggiamento simile ossia non aver concesso udienza a qualche fan mentre stava mangiando al ristorante con la famiglia, vediamo Tommaso Paradiso, in un impeto di rabbia provocato da un minimo errore tecnico che può capitare sempre, scagliare un microfono nella direzione del pubblico a un suo concerto. E leggiamo che ha ragione lui. Che per non avere imprevisti, sarebbe meglio restare a casa. Che non conosciamo il punk, il metal (generi con cui il poro Tommy, davvero tocca scriverlo?!, non appartiene manco da lontanissimo). Senza contare che, per fortuna non è successo, ma poteva finire molto peggio. Per esempio con almeno un cranio sanguinante durante il live. Di certo non ciò per cui gli spettatori avevano pagato il biglietto. Non ho dubbi sul fatto che, grazie a tutte 'ste fanfare incessanti, l'ex frontman dei TheGiornalisti si senta per davvero 'DYO'. A maggior ragione, tocca ricordargli, una santa volta che però non lo è (mai stato).

E che se una cosa, tipo uno scatto di rabbia che rischia di diventare pericoloso per l'incolumità dei fan in prima fila - di sicuro lì dopo aver aspettato ore proprio per stare in prima fila - è grave, bisogna dirlo. Il doppiopesismo c'è sempre stato, ma negli anni ha soltanto condotto a minare la credibilità di una categoria di lavoratori, i giornalisti, spesse volte, al di fuori dei 'grandi nomi', precari e con le pezze al culo perché l'intero sistema dell'informazione online si struttura sullo sfruttamento. Come se non fosse abbastanza, passiamo tutti da cialtroni perché alcuni devono tenersi rapporti d'amicizia di lunghissima data e/o garantirsi inviti, selfie, tribune stampa ai concerti, immaginiamo anche ricchi premi e cotillon per il gentil servizio prestato 'coprendo' questo e anche quello, salvo provvedere poi a 'sparare' contro chi conta di meno oppure 'è trend' addosargli ogni male del mondo a fronte di una mezza uscita infelice (alle volte, nemmeno successa per davvero).

Potrà pure essere questo l'ultimo articolo che scriverò. Ma almeno chiuderò la mia fiorente attività da precaria senza DYO con qualcosa di vero. Perché mi sono rotta il cazzo, lo so sono maleducata, dell'amichettismo. E dei porelli che si bevono qualunque narrazione (im)possibile. Chi se ne approfitta, tesserino o no, non è un giornalista, ma un semplice lacché privo di spina dorsale, buonsenso, rispetto e, alla fine dei conti, dignità. Nel mio umile piccolo, una scelta l'ho fatta: crepare povera, certo, ma sempre meglio di campare da megafono che ripete soltanto cazzate e stravolge ciò che succede a seconda di come tira il vento. Alcune cose, tipo questo gesto orrendo di Tommaso Paradiso, non sono 'opinioni', ma concreta realtà e di concreta realtà ce n'è una soltanto: il vostro Tommy ha fatto una roba terrificante che non sarebbe stata 'perdonata' a nessuno, prova ne è come e quanto fin troppi siano stati crocefissi per assai meno. Però, nonostante la giusta reazione della gente di fronte a tale episodio, lo difendente e minimizzate l'accaduto perché, con ogni evidenza, 'non si può dire' altrimenti. Ma vaffanculo, Love.