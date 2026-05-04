I santi della Santa: chi sono gli "angeli" che tengono in vita Visibilia, l'ex società di Daniela Santanchè? Lo spiega il nuovo servizio di Report

Daniela Santanchè non è più ministra, le dimissioni le ha imposte Giorgia Meloni quando la poltrona era diventata incandescente. Nel repulisti generale post referendum i guai giudiziari della Santa pesavano troppo sul bilancio di un governo indebolito. Ma i procedimenti giudiziari a suo carico sono tutt'altro che archiviati, c'è Visibilia, la società editrice che fu il suo regno, ceduta ma non dimenticata, soprattutto dalla magistratura. Ieri sera Report ha aperto la puntata con un'inchiesta firmata Giorgio Mottola e Greta Orsi, il titolo non è casuale: È tutto un cinema. Un film di quelli complicati, con troppi personaggi secondari e una trama che sembra non avere né capo né coda. Salvo poi scoprire che un filo c'è. E che porta sempre allo stesso posto.

Visibilia, la società editoriale proprietaria di numerose riviste come Ciak e Novella 2000, pesa come un macigno: 7 milioni di debiti, 22 milioni di perdite accumulate. Se la società dovesse fallire, per Santanchè si aprirebbe un nuovo fronte penale — quello della bancarotta. Non è un dettaglio: è la chiave che, secondo Report, spiega la catena di passaggi di proprietà che ha caratterizzato gli ultimi anni della società. Visibilia non può affondare, e allora passa di mano. E poi ancora di mano fra tanti "santi" che di volta in volta intervengono per salvare la Santa.